La escritora y esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Beatriz Gutiérrez Müller, hizo pública una carta con la que desmintió su supuesta mudanza a España; “quieren vengarse de AMLO”, sostuvo.

El 16 de agosto, el diario español ABC informó que “parece seguro” que Beatriz Gutiérrez Müller se mudará a España con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, y no solo eso sino que lo haría una zona de lujo ubicada en el municipio de Alcobendas, conocida como La Moraleja.

Sin embargo, Beatriz Gutiérrez Müller respondió a esta información, y comparó al diario ABC con los periódicos mexicanos El Universal y Reforma, además de desmentir lo dicho por el medio de comunicación.

Beatriz Gutiérrez Müller señala a ABC de España como “la derecha más rancia”, y defiende a AMLO

Hoy lunes 18 de agosto, por medio de una carta que publicó en sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller señaló al diario ABC de España como “calumniadores profesionales” y como “la derecha más rancia”, además de defender a AMLO.

"El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién“. Beatriz Gutiérrez Müller

En el breve documento, la esposa López Obrador destacó datos revelados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ya que el ex presidente logró reducir la pobreza y la desigualdad en México.

Dicha información ha sido corroborada por instituciones ajenas a México, como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país”. Beatriz Gutiérrez Müller

En este sentido, hizo referencia a la credibilidad de los medios, ya que según cifras de News Report de 2023, la confianza en las noticias a nivel global ha ido en picada desde 2017.

Dicho estudio señala que la confianza mundial en los medios en 2017 era del 49%, y en 2023 fue de 40%, mientras que en México este fenómeno se dio en mayor escala, siendo que en 2017 sumó un porcentaje de 43%, y en 2023 de apenas 36%.

"Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá“. Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller defiende a AMLO: “Siempre estamos en resistencia”

En el mismo mensaje, Beatriz Gutiérrez Müller enfatizó su rechazo sobre la noticia de que pretende mudarse a España, publicada por ABC de España, por lo que recordó que se desempeña como profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

“Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”. Beatriz Gutiérrez Müller

Dicho lo anterior, la escritora se dijo en resistencia junto con AMLO, y reveló que lo visitó la semana pasada en su rancho de Palenque, en el estado de Chiapas, conocido como “La chingada”.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. Beatriz Gutiérrez Müller

“¿Quieren más aclaraciones?, ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso", sentenció la escritora.