Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, arremetió contra PAN y PRI por respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

A través de la red social X, calificó a la coalición como “politiqueros e hipócritas” y cuestionó que hablen de persecución política contra Maru Campos cuando exigen aplicar la ley en otros casos.

La funcionaria de Morena también acusó que el PAN respalda la intervención de agentes extranjeros en operativos de seguridad, lo que consideró una violación a la Constitución y a la soberanía nacional.

Citlalli Hernández explota contra PRI y PAN (@CitlaHM / X)

PAN acusa persecución política contra Maru Campos

Las palabras de Citlali Hernández responden a las declaraciones de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, quien acusó al gobierno federal y a Morena de utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) con la finalidad de emprender “una persecución política” contra Maru Campos.

El legislador, de 47 años de edad, señaló a Morena de perseguir políticamente a la gobernadora de Chihuahua, de 50 años de edad, “por cometer el pecado de combatir al crimen organizado”.

Esto en relación a la presunta participación de dos agentes pertenecientes a la CIA durante los operativos de seguridad realizados en Chihuahua, en abril pasado.

Por lo que advirtió que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN respaldará absoluta y plenamente a Maru Campos.

Jorge Romero convoca movilización en defensa de Maru Campos en Chihuahua (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Citlalli Hernández acusa violación a la soberanía nacional

Por su parte, Citlalli Hernández reprueba que el PAN respalde la presencia e intervención de agentes extranjeros en un operativo que tuvo lugar en territorio nacional.

Citlalli Hernández señala que la postura del partido de oposición abre la puerta a la Agencia Central de Inteligencia ​(CIA), viola la Constitución y representa una entrega de la soberanía mexicana a intereses extranjeros.

Hechos que no deben permitirse y mucho menos pasar por alto.