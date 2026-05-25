Ariadna Montiel responde a Salinas Pliego tras acusar censura contra TV Azteca

Ariadna Montiel responde a Ricardo Salinas Pliego tras acusar censura contra TV Azteca.

Mediante redes, Ariadna Montiel respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum quien sugirió a la ciudadanía que “no vean TV Azteca”, durante la “Mañanera del pueblo” del 25 de mayo.

Así respondió Ariadna Montiel a Salinas Pliego tras acusar censura contra TV Azteca

Ariadna Montiel respondió a Salinas Pliego asegurando que la presidenta "actúa con estricto apego a la ley porque el pueblo de México tiene derecho a la verdad".

De igual forma, la dirigente nacional de Morena enfatizó que la Cuarta Transformación “no persigue a nadie, ni sabotea a ningún medio”, ya que respeta la libertad de expresión.

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Además, Ariadna Montiel calificó de contradictorio que Ricardo Salinas Pliego acuse censura, y recordó con un video los orígenes de TV Azteca cuya financiación se logró con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari.

“Es contradictorio que acusen “censura” quienes hicieron su fortuna protegiendo y viviendo al amparo de los poderosos. El pueblo tiene memoria y conoce la historia: TVAzteca nació en 1993 de la privatización de Imevisión, financiada con un préstamo de 29 mdd de Raúl Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego." Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

De igual forma, Ariadna Montiel señaló que en la actualidad la justicia es pareja y que el pueblo es sabio para saber quién pretenden mantener sus privilegios.

“En esos tiempos de privilegios, se les condonaban impuestos mientras el pueblo cargaba con las crisis. La falta de ética de mentir recurrentemente ya no funciona; el pueblo es sabio, consciente y distingue perfectamente quién defiende sus intereses y quién busca mantener privilegios. Hoy la justicia es pareja, sin excepciones ni chantajes.” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

El mensaje de Ariadna Montiel llega después de que TV Azteca respondiera a las declaraciones de Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México sugirió no ver TV Azteca luego de que le preguntaran sobre el colectivo Mexicanos al Grito de Paz, el cual ha sido señalado de ser promovido por Ricardo Salinas Pliego.

A través de un comunicado, la empresa mediática acusó de un “intento evidente de censura” y “una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

Indicando que podrían venir más ataques contra “medios críticos”.