Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mandó un audio a la periodista Maca Carriedo para desmentir la polémica generada por ABC tras difundir una supuesta “mudanza” a España.

De acuerdo con ABC de España, la historiadora y su hijo, Jesús Ernesto, estaban en vísperas de mudarse al exclusivo barrio de La Moraleja en Madrid, aparentemente con la intención de tramitar la ciudadanía española.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas por la propia Beatriz Gutiérrez Müller en un audio enviado a Maca Carriedo: “Tengo muchas cosas que hacer en México”, dijo, negando así su mudanza a Europa.

Beatriz Gutiérrez Müller vs el periódico ABC de España (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Beatriz Gutiérrez Müller reitera que no tiene planes de mudarse a España: “Tampoco cierro la puerta”

En una declaración enviada a Maca Carriedo para el Herlado Radio, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller aclaró que no tiene planeado mudarse a España, pues tiene múltiples actividades en el país.

“Soy mexicana y vivo en México”, defendió Beatriz Gutiérrez Müller, quien precisó que se desempeña como profesora de tiempo completo en una universidad pública y como investigadora nacional.

Declaró que, aunque está acostumbrada a ser calumniada por ser esposa del expresidente AMLO, esta vez decidió dar declaraciones por la severidad de lo que había informado la ABC de España.

“Yo no pienso ir a ningún otro lugar, tampoco cierro la puerta. El futuro está abierto” Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller subrayó que su prioridad es estar junto a su familia, en particular junto a su hijo Jesús Ernesto, quien recientemente inició la Universidad en la Ciudad de México (CDMX).

“Me importa mucho ser su mamá, acompañarlo todo el tiempo que él me lo permita”, expresó. De igual forma, señaló que, pese al retiro de AMLO, continuará apoyándolo en Palenque.

Beatriz Gutiérrez Müller amaga con demanda, pero ABC defiende su versión

En sus declaraciones a Maca Carriedo, Beatriz Gutiérrez Müller advirtió con demandar al diario ABC tras la publicación de un reportaje en el que se le acusaba de quererse mudar a un exclusivo barrio de Madrid.

El artículo, firmado por los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, aseguraba que la esposa de AMLO viviría en La Moraleja, mientras su hijo estudiaría Derecho en la Universidad Complutense.

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Soy independiente de la política y me dedico a la docencia” Beatriz Gutierrez Muller

No obstante, el corresponsal de ABC en México, Milton Merlo, defendió la publicación: “El trabajo fue riguroso y cumplió con altos estándares periodísticos”, señalando que el medio tiene información fehaciente sobre los planes de Gutiérrez Müller“.