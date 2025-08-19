Beatriz Gutiérrez Müller andaba en un bautizo en Tabasco mientras el periódico ABC de España reportaba su mudanza, detalló la periodista Sabina Berman en entrevista con Azucena Uresti.

Después de la polémica generada por el periódico ABC de España al reportar una supuesta mudanza al lujoso barrio de La Moraleja de Madrid, de Beatriz Gutiérrez Müller, historia y esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), resulta que la académica se encontraba cerca de Villahermosa, Tabasco.

El día de la publicación, la periodista Sabina Berman se encontró a Beatriz Gutiérrez Müller en Minatitlán, Veracruz, México, hecho que narró y compartió en medios de comunicación.

Beatriz Gutiérrez Müller andaba en un bautizo en Tabasco, informa Sabina Berman

De acuerdo con la periodista Sabina Berman en entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula, Beatriz Gutiérrez Müller andaba en un bautizo cerca de Villahermosa, Tabasco mientras el periódico ABC de España reportaba su mudanza.

La periodista Sabina Berman cuenta que vio a Beatriz Gutiérrez Müller en Minatitlán, Veracruz, porque el vuelo de Aeroméxico con origen en Tabasco hacia la Ciudad México había tenido problemas.

Sabina Berman explicó el avión de Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto tuvo problemas por varias horas, por lo que la académica decidió trasladarse por tierra hacia Minatitlán para poder tomar otro vuelo que al fin la llevara a la CDMX.

“Estuvimos en un bautizo cerca de Villahermosa. No me dijo Palenque como después la prensa a reportado, pero me dijo, ‘estuvimos acá’. Me contó porque estábamos en Minatitlán porque es raro, es raro que estaba en Minatitlán (...) En Villahermosa, ella me dice tuvo problemas el avión de Aeroméxico y entonces se retrasó muchas horas y ella decidió trasladarse por por carretera a Minatitlán. Y por ejemplo eso lo confirmé, busqué la información y efectivamente el vuelo 801 de Aeroméxico que salía de Villahermosa despegó, tuvo que regresar a tierra y tenía problemas técnicos y se retrasó como 8 horas y por eso ella me consta que se subió en el avión de Minatitlán a la Ciudad de México porque era el vuelo donde yo estaba" Sabina Berman, periodista

Beatriz Gutiérrez Müller asegura que su hijo estudiará en México

También en su testimonio, la periodista Sabina Berman dijo que Beatriz Gutiérrez Müller viajaba sin escoltas, junto con su hijo Jesús Ernesto, quién permanece matriculado en un escuela de la CDMX porque estudiará Relaciones Internacionales, ante rumores de que estudiaría en España.

Incluso la periodista narra que Beatriz Gutiérrez Müller la recibió de buena manera, mientras que las publicaciones de su supuesta mudanza a España estaban en el auge en redes sociales.

El bautizo a, que asistió Beatriz Gutiérrez Müller fue de uno de los nietos de AMLO, con quién sigue casada y compartiendo momentos familiares.