Beatriz Gutiérrez Müller, de 56 años de edad, reapareció en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025, y a través de su Instagram compartió los momentos más emotivos.

Beatriz Gutiérrez Müller agradece al público por acompañarla en su presentación en la FIL del Zócalo 2025

Beatriz Gutiérrez Müller publicó los momentos más emotivos que ocurrieron en la FIL del Zócalo 2025, en la que participó presentando su nuevo libro: “Poesía reunida de Rogelio Fernández Güell”.

“¡Gracias, público capitalino! Ayer estuvimos en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, que se lleva a cabo en la principal plaza del país." Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller tuvo una presentación en la FIL del Zócalo (@beatrizgutierrezmuller / Instagram )

En su publicación de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller reveló que durante su presentación estuvo acompañada de Gabriela Pulido y Hugo Lara como presentadores del cuarto volumen de la “Colección Maderistas”.

Esta presentación del nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller se trata de “Poesía reunida” del costarricense Rogelio Fernández Güell, de quien reveló era “otro de los muchos escritores afines al maderismo que quedaron encerrados en las páginas del olvido.”

“Mi trabajo fue la recuperación de su obra, que abarca de 1904 a 1918, año en que fue asesinado, y la cual se encuentra, sobre todo, en periódicos y revistas de esa época, pues era el lugar preferente para escritores y poetas para dar a conocer sus creaciones. Gracias a todos los asistentes y ¡nos vemos en la próxima oportunidad!" Beatriz Gutiérrez Müller

Durante su presentación en la FIL del Zócalo, Beatriz Gutiérrez Müller realizó dinámicas para el público que la acompañó, regalando libros que iban firmados por ella y también se tomó fotos con quienes se acercaron a ella.

En la presentación de Beatriz Gutiérrez Müller en la FIL del Zócalo, se vio una gran afluencia y participación de los presentes, quienes con entusiasmo querían ganarse uno de los ejemplares que la autora estaba regalando con sus dinámicas.