Beatriz Gutiérrez Müller analiza presentar una demanda contra Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más comunicadores por la calumnia sobre su supuesta mudanza a España.

Tras el reporte del periódico español ABC de que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, también esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mudaría a un lujoso barrio llamado La Moraleja en España, varios periodistas y medios lo retomaron; sin embargo, ya se analiza una posible demanda.

A través de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller externó en una carta como calumnia y falsedad que estuviera por mudarse a España, ahora piensa qué más hará al respecto.

Beatriz Gutiérrez Müller analiza posible demanda contra Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más por calumnia sobre mudanza a España; “que se haga justicia”

Después de la publicación de su carta en la que Beatriz Gutiérrez Müller niega que se mudará a España como lo habían reportado el periódico español ABC y otros periodistas como Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más, la doctora reveló que podría estar analizando en presentar una demanda.

En un comentario de respuesta a su carta en la red social X, así como muestras de apoyo que ha tenido tras esta calumnia, Beatriz Gutiérrez Müller recordó que el nuevo Poder Judicial entrará en funciones pronto y con ello podría estar pensando en demandar a Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y más para que se haga justicia.

“…pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia.” Beatriz Gutiérrez Müller en X

Además ante la pregunta directa de un usuario de la red social X sobre si Beatriz Gutiérrez Müller demandaría o no, la doctora dijo que es una situación que va a considerar.

Beatriz Gutiérrez Müller responde a Federico Arreola por demanda contra el periódico ABC: “les aterra perder dinero”

En respuesta en X a la columna del periodista sobre Federico Arreola sobre una posible demanda contra el periódico español ABC, la historiadora Beatriz Gutiérrez dijo que los grupos que atacan a su familia sólo están preocupados por “perder dinero”.

“Jajaja… cierto que les aterra ‘perder’ dinero en indemnización… lo voy a considerar, no te preocupes.” Beatriz Gutiérrez Müller en X

Además, Gutiérrez Müller decidió etiquetar el periódico ABC para que vieran su publicación sobre la posible demanda a preparar.