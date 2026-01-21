La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que actualmente existan denuncias o investigaciones en curso contra Josefa González Blanco, exembajadora de México en Reino Unido y antecesora de Alejandro Gertz Manero.

“No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella.Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo contra ella” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 21 de enero, la mandataria aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no mantiene ningún procedimiento abierto en contra de la exdiplomática.

Josefa González Blanco dejó la representación diplomática en Reino Unido tras la designación de Gertz Manero como nuevo embajador, luego de su salida de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum revela que las denuncias contra González Blanco no fueron conducentes

La presidenta explicó que las denuncias por acoso laboral, presunto mal manejo de recursos y afectaciones a las relaciones diplomáticas —presentadas por trabajadores de la embajada— no derivaron en investigaciones formales.

De acuerdo con Sheinbaum, dichas quejas surgieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero tras ser analizadas por la SRE, no avanzaron.

“Sí, parece que fue en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe señalar que testimonios publicados por el diario El País señalaron que la SRE únicamente emitió recomendaciones internas, sin abrir procedimientos administrativos contra González Blanco.

Sheinbaum defiende la gestión de González Blanco en Reino Unido

En el mismo espacio, la presidenta defendió el desempeño de Josefa González Blanco al frente de la embajada mexicana en Reino Unido, y negó que su gestión haya sido deficiente.

“Ella hizo un buen papel en Reino Unido” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Con ello, rechazó las versiones de trabajadores que acusaban un supuesto desinterés de la exembajadora en fortalecer la relación diplomática entre México y Reino Unido.

Avanza nombramiento de Gertz Manero como embajador

En paralelo, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido continúa su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Específicamente en la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, donde será analizado y votado en los próximos días.