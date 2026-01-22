El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido ya que dijo su salida de la Fiscalía General de la República (FGR) no se ajustó a los supuestos que establece la ley.

“Considerando que la renuncia presentada no se ajustaba plenamente a los supuestos que establece la ley, ya que una invitación para ocupar una Embajada no constituye por sí misma una causa grave como lo exige el marco jurídico vigente” Luis Donaldo Colosio Riojas. Diputado MC

Durante la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, llevada a cabo en la Comisión Permanente del Congreso, Luis Donaldo Colosio dijo que era importante hacer una reflexión del momento y proceso en el que estaban, aunque dijo fue para recordar y dejar un precedente más que un ejercicio de confrontación.

Colosio Riojas insiste en comparecencia que no se justificó la renuncia de Gertz Manero a la FGR

En ese sentido, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que la renuncia del exfiscal a finales de noviembre de 2025 fue acelerada, con información limitada y llena de rumores, filtraciones y versiones extraoficiales.

Y es que dejó en claro que la renuncia de Alejandro Gertz Manero no se ajustaba a lo que indica la ley como una causa grave, pues la designación a una embajada no lo es.

Gertz Manero responde a Colosio Riojas: “consideré un cambio en mi vida pública”

Alejandro Gertz Manero respondió durante su comparecencia que ha decido hacer un cambio en su vida pública, de titular de la FGR a embajador en Reino Unido y que por ello se ha sometido al Congreso.

El posible futuro diplomático resaltó que esta a disposición “sin ningún problema” de quienes le han dado la oportunidad de tener estos últimos cargos en su vida pública.

“En lo que hace a mi propia decisión… yo fui fiscal general de la república porque el Congreso… así lo determinó… cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública me sometí al Senado de la República… yo me he sometido sin ningún problema… mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, una tarea que significa trabajar para los demás… siempre estaré a la disposición de quienes me han dado la oportunidad…” Alejandro Gertz Manero

Gertz Manero agradece nombramiento a Claudia Sheinbaum; se considera “un servidor de la ley”

Durante sus intervenciones, el exfiscal agradeció el nombramiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que como parte de su carrera pública se considera “un servidor de la ley” y que el trabajo que ha desempeñado significa que va a seguir trabajando para los demás.

Parte del programa de trabajo presentado se centra en temas educativos y económicos.