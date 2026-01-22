Alejandro Gertz Manero llegó a la Cámara de Diputados en San Lázaro para comparecer como parte del proceso para su ratificación como embajador de México en Reino Unido.

El ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR) llegó a la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso, donde la legisladora Verónica Camino resaltó que se continúa el proceso dado que ya tiene el beneplácito de Reino Unido.

De ser ratificado, Alejandro Gertz Manero será embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los organismos Internacionales con sede en ese país.

Gertz Manero agradece a Claudia Sheinbaum; Alejandro Murat resalta que cumple con autoridad moral

Minutos antes del medio día inició la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, en la que inició agradeciendo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones de Exteriores de la Cámara de Senadores, dio su posicionamiento sobre la propuesta de embajador.

El hoy senador de Morena, dijo que le Reino Unido es socio estratégico de Mexico en múltiples dimensiones.

Resaltó que México requiere un perfil con autoridad moral y visión estratégica y dijo que Gertz lo cumple porque es un jurista con una formación académica sólida y reconocimiento nacional e internacional.

Ricardo Monreal se reúne con Getz Manero previo a comparecencia

Alejandro Gertz Manero llegó o a la Cámara de Diputados para una reunión previa con el coordinador de diputados federales de Morena, Ricardo Monreal.

En redes sociales, el legislador compartió una fotografía en la que ambos están sonriendo, a diferencia de la entrada del exfiscal con cubrebocas.