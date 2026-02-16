Josefa González Blanco concluyó su labor como embajadora de México en Reino Unido, puesto que tomará el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

“Hoy concluí mi mandato como embajadora… cerrando un capítulo significativo tras cinco años extraordinarios…” Josefa González Blanco

La exembajadora cierra este episodio profesional con polémicas por acoso laboral contra trabajadores de la embajada.

Josefa González Blanco expresó gratitud por los cinco años de trabajo en Reino Unido destacando cooperación y lazos culturales entre las dos naciones.

Josefa González Blanco señala que ser embajadora fue el mayor honor de su vida

Josefa González Blanco colgó fotos en redes sociales, una con Alistair Harrison, Mariscal de Su Majestad del cuerpo diplomático y otra con colaboradores.

La exembajadora dijo que ha sido el mayor honor en su vida servir y representar a México en estos cinco años.

A pesar de las denuncias de acoso laboral, Josefa González Blanco agradeció a colaboradores y dijo que hay logros alcanzados “me voy orgullosa de lo que hemos logrado juntos”.

Josefa González Blanco llega y se va de la embajada de Reino Unido con escándalos

Cabe recordar que la llegada de Josefa González Blanco a la Embajada de Reino Unido se debió a que en mayo de 2019 pidió detener un vuelo de Aeroméxico para abordarlo, lo que generó un retraso de 38 minutos.

Ello hizo que renunciara de su puesto como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, puesto que ocupó desde 2018.