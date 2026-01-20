El ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sería ratificado en la Cámara de Diputados por la vía del fast track como embajador del Reino Unido.

Así lo adelantó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, quien dijo que la opinión general es a favor de ratificar el nombramiento del ex fiscal.

Cámara de Diputados ratificaría a Gertz Manero como embajador en Reino Unido en fast track

El martes 20 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió por parte de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido.

Se trata de la postulación por medio de la cual se definirá si se ratifica la propuesta de la presidenta y de la que se prevé, sería avalada por la vía del fast track.

Al menos así lo planteó el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien declaró están de acuerdo con exentar el punto del análisis y discusión.

“Estamos de acuerdo que sea fast track, que sea rápido, porque sí requerimos que esa embajada no esté vacía Reginaldo Sandoval

Lo anterior debido a que el diputado federal petista resaltó que el interés principal en el tema es que la embajada de México en el Reino Unido sea ocupada en cuanto antes.

Por ello, y al sostener que México debe estar representado en todo el mundo para mandar un mensaje de unidad, Reginaldo Sandoval señaló que sí se procedería con el asunto a través del fast track.

Ratificación de Gertz Manero como embajador sigue sin llegar al Congreso (Eduardo Díaz)

PRI no dejaría pasar en fast track la ratificación de Gertz Manero

A pesar de que al interior del PT y los partidos oficialistas habría un consenso ya establecido para ratificar a Gertz Manero como embajador en el Reino Unido, el PRI perfila votar en contra.

Fue el coordinador tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien adelantó que los diputados del PRI votarán en contra de la designación del ex fiscal como embajador de México.

Rubén Moreira (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Sobre ello, recordó que en el tircolor siempre han votado en contra de nombrar a perfiles como representantes del país, si no son miembros del servicio diplomático mexicano de carrera.

Por lo anterior, aseveró que el cargo que pretende otorgarse a Gertz Manero sale de sus capacidades y conocimientos, por lo que insistió en que van a votar en contra de que se le ratifique.