Alejandro Murat aseguró que Alejandro Gertz Manero será ratificado como embajador de México en Reino Unido “pronto”.

De acuerdo con el senador por Morena, el proceso podría presentarse ante la Comisión Permanente del Congreso, es decir, antes de que termine el periodo de receso legislativo.

Comisión Permanente podría ratificar a Gertz Manero como embajador, asegura Murat

Alejandro Murat, senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido podría salir en enero.

El senador morenista recordó que ya se tiene el beneplácito de Reino Unido, es decir, dio el visto bueno a este nombramiento, por lo que solo hace falta la ratificación del Congreso de la Unión.

Este proceso corresponde a la Cámara de Senadores; sin embargo, el siguiente periodo de sesiones ordinarias inicia en febrero.

A pesar de ello, la carta con el beneplácito de Reino Unido para Alejandro Gertz Manero podría llegar a la Comisión Permanente, donde los legisladores podrían conducir el proceso.

“Reino Unido ha visto con buenos ojos el nombramiento del licenciado Gertz Manero y es lo más probable que en la Permanente se vaya a conducir este proceso” Alejandro Murat

Claudia Sheinbaum confirma beneplácito para Gertz Manero; será embajador en Reino Unido

Claudia Sheinbaum confirmó el pasado 7 de enero que se recibió el beneplácito de Reino Unido para Alejandro Gertz Manero como embajador de México.

“Ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña. A Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría” Claudia Sheinbaum

Esto a mes y medio de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), actualmente a cargo de Ernestina Godoy.