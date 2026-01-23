La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atender de manera formal las denuncias por presunto acoso laboral y maltrato presentadas contra Josefa González-Blanco, ex titular de la Embajada de México en el Reino Unido.

A través de un posicionamiento público, la ASEM señaló que integrantes del cuerpo diplomático denunciaron a la embajadora González-Blanco por acoso laboral, presunto mal manejo de recursos y una gestión deficiente de la relación bilateral con Reino Unido.

Denuncias contra Josefa González-Blanco fueron desestimadas durante el sexenio de AMLO

Josefa González-Blanco fue nombrada embajadora durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que —de acuerdo con el gremio diplomático— se presentaron diversas denuncias en su contra, mismas que no fueron atendidas ni investigadas a fondo.

ASEM condena el acoso laboral de Josefa González-Blanco en el Servicio Exterior Mexicano

En su posicionamiento, la ASEM calificó el acoso laboral y el maltrato al personal subordinado como prácticas inaceptables y contrarias a los principios que rigen al Servicio Exterior Mexicano.

Sin referirse de manera directa a la exembajadora, la asociación recordó que el Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la SRE prohíbe expresamente el hostigamiento y el acoso laboral, bajo un enfoque preventivo y de responsabilidad institucional, independientemente del nivel jerárquico de quien incurra en estas conductas.

Responsabilidad especial de embajadores y jefes de misión como Josefa González-Blanco

La ASEM subrayó que estas obligaciones adquieren una relevancia particular en los jefes de misión, como embajadores y representantes diplomáticos.

En ese contexto, reiteró la exigencia de rendición de cuentas por los señalamientos de acoso laboral ocurridos en la Embajada de México en el Reino Unido, la cual próximamente será encabezada por Alejandro Gertz Manero, quién ya fue ratificado en la Cámara de Senadores.

Por ello, la asociación exigió a la SRE asumir de manera responsable su papel en la prevención, atención y, en su caso, determinación de responsabilidades administrativas derivadas de estas denuncias contra González-Blanco.

ASEM advierte afectaciones institucionales en la SRE por omisiones

De acuerdo con la ASEM, la omisión o minimización de las denuncias por acoso laboral debilita la cohesión de los equipos diplomáticos, afecta la eficiencia de las representaciones en el exterior y daña el prestigio institucional del Servicio Exterior Mexicano.

Además, advirtió que la normalización, justificación o falta de atención por parte de las autoridades competentes resulta incompatible con los valores y principios que sustentan a la institución diplomática del país.