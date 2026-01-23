El jueves 22 de enero de 2026 se llevó a cabo la Primera Comisión de la Permanente en materia de Asuntos Políticos e Internacionales, en donde avanzó la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido.

Lo anterior, luego de que Alejandro Gertz Manero obtuviera la mayoría de votos para dicho fin, con lo que podrá rendir protesta como embajador en la próxima sesión prevista para el lunes 26 de enero.

Comisión de la Permanente ratifica a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

Este jueves se llevó a cabo la comparecencia de Alejandro Gertz Manero ante la Comisión de la Permanente, toda vez que se analizó su ratificación como embajador de México en Reino Unido.

La presentación del exfiscal general de la República se llevó a cabo frente a legisladores de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, toda vez que el PAN y el PT se ausentaron de la discusión.

Alejandro Gertz Manero (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Como parte de esta, Gertz Manero señaló que su plan de trabajo estará centrado en ejes económicos y académicos , por lo que aseguraron su experiencia lo convierte en el perfil idóneo para desempeñar el cargo de embajador de México en el Reino Unido.

Esto lo llevó a obtener 10 votos a favor de su ratificación por legisladores oficialistas, del Partido Verde y PRI, mientras que recibió una abstención por parte de Movimiento Ciudadano.

Tras esta situación, la Comisión de la Permanente citó a una próxima reunión el lunes 26 de enero, en donde se espera se lleve a cabo la ratificación definitiva, por lo que Gertz Manero podría llevar a cabo la rendición de protesta.

Alejandro Gertz Manero presentó propuestas de trabajo como embajador de México en Reino Unido

Durante su presentación ante la Comisión de la Permanente, Alejandro Gertz Manero presentó sus propuestas de trabajo como embajador de México en el Reino Unido.

En primera instancia señaló que buscará priorizar el ámbito académico para fortalecer la cooperación entre el Reino Unido y México.

Esto toda vez que, mencionó, es el Reino Unido donde se encuentra la comunidad más grande de estudiantes mexicanos en Europa , realizando estudios superiores y de posgrado.

De esta manera buscará que los estudiantes regresen a nuestro país con las herramientas aprendidas en Europa y representen un beneficio para el desarrollo de México.

Hizo mención también al ámbito económico, al señalar que Inglaterra tienen un gran potencial que hasta el momento no se ha aprovechado.

Indicó que es necesario buscar mayor inversión británica, enfatizando los momentos actuales en donde muchas empresas buscan reubicarse en América del Norte.

Alejandro Gertz Manero (Secretarías de Estado)

Nacho Mier informa a Sheinbaum la ratificación de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido

El legislador Ignacio Mier compartió en redes sociales el momento en el que informó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ratificación de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido.

Fue tras una presentación de la presidenta de México en el estado de Puebla, en donde Nacho Mier aprovechó el momento para da aviso de la votación en favor de la ratificación del exfiscal general.

El video muestra a Sheinbaum externar una sonrisa tras enterarse de esta noticia, toda vez que se trata de una encomienda presentada por ella para Alejandro Gertz Manero.