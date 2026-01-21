Gertz Manero comparecerá este jueves ante la Comisión Permanente del Senado

Alejandro Gertz Manero comparecerá ante la Comisión Permanente del Congreso este jueves 22 de enero para ser ratificado como embajador de México ante el Reino Unido.

Durante un breve encuentro con los medios, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat confirmó que Alejandro Gertz Manero comparecerá ante la Comisión Permanente este jueves.

La información señala que la comparecencia se realizará a las 11:30 de la mañana este jueves 22 de enero y la primera participación será la de Alejandro Gertz Manero.

Tras las palabras del extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), cada grupo parlamentario hará las respectivas preguntas y después se decidirá la aprobación o no.

Verónica Noemí Camino Farjat dijo estar segura de la aprobación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido, pero con el debido proceso que requiere.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat resaltó que la ratificación de Alejandro Gertz Manero debe estar antes de que termine enero, pues es un proceso que se está realizando en la Comisión Permanente.

Verónica Noemí Camino Farjat aclaró que la ratificación de Alejandro Gertz Manero debe darse en esa fecha ya que el periodo de la Comisión Permanente está próximo a finalizar.