Alejandro Gertz Manero asumirá la representación diplomática de México en Reino Unido, pendiente aún de ratificación por el Senado, en medio de denuncias de acoso laboral contra su antecesora, Josefa González-Blanco.

Trabajadores de la embajada relataron prácticas de hostigamiento y mala administración de Josefa González-Blanco, mientras la SRE es señalada por omisiones en atender las quejas.

Denuncias por hostigamiento laboral contra Josefa González-Blanco en la embajada británica

Trabajadores y testigos de la embajada de México en Reino Unido relataron al periódico El País una serie de denuncias contra Josefa González-Blanco, que incluyen:

Hostigamiento y acoso laboral

Mala administración de recursos

Deficiente manejo de la relación bilateral entre México y Reino Unido

Cabe recordar que González-Blanco fue designada embajadora durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Gritos, castigos con consecuencias físicas y emocionales en embajada británica de González-Blanco

De acuerdo con los testimonios, González-Blanco presuntamente recurría a gritos y amenazas contra el personal, con frases como:

“Si yo quiero que te largues a México mañana, te subo en un avión y te largas. Porque yo te di el trabajo, no sirves para nada, y si yo digo que te hinques, te hincas”. Josefa González-Blanco, según testigos

También señalaron la existencia de castigos internos como el llamado “dog house”, que consistía en aislar a trabajadores y limitarles el desarrollo de sus funciones dentro de la embajada.

Los denunciantes aseguraron que estas prácticas derivaron en afectaciones a la salud física y mental del personal, como burnout, incapacidades médicas por estrés, e incluso la pérdida de un embarazo, presuntamente relacionada con el ambiente laboral.

Acusaciones por mal manejo de recursos y relación bilateral en embajada británica de González-Blanco

Además del acoso laboral, los trabajadores acusaron a González-Blanco de mal manejo de recursos públicos, al utilizar gastos administrativos de la embajada para la organización de fiestas y eventos.

También afirmaron que la relación bilateral entre México y Reino Unido se vio afectada, al asegurar que no existía contacto constante con diplomáticos británicos durante su gestión.

González-Blanco niega acusaciones de acoso laboral

Por su parte, Josefa González-Blanco rechazó las acusaciones de hostigamiento laboral en la embajada de México en Reino Unido.

En declaraciones a El País, afirmó que las denuncias “derivan de inconformidades con procesos de auditoría e investigación actualmente en curso dentro de la representación”.

Señaló que, debido a dichas investigaciones, no puede ofrecer más detalles y negó un deterioro en la relación bilateral.

Aseguró que esta “se mantiene sólida, activa y en permanente fortalecimiento, como es verificable a través de la agenda pública y del trabajo cotidiano entre ambos Gobiernos”.

SRE habría sido omisa ante denuncias en embajada británica

Los trabajadores denunciantes afirmaron que presentaron sus quejas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); sin embargo, acusaron pasividad y falta de atención por parte de la dependencia.

Indicaron que la SRE únicamente emitió recomendaciones para que González-Blanco recibiera capacitación en normatividad, derechos humanos y liderazgo, sin iniciar procedimientos más amplios.

González-Blanco felicita a Gertz Manero por su nombramiento

Una de las últimas acciones públicas de Josefa González-Blanco fue felicitar a Alejandro Gertz Manero por su designación como nuevo embajador de México en Reino Unido.