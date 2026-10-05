Cruz Pérez Cuéllar felicitó a Andrea Chávez Treviño por su designación como Coordinadora de la Defensa en Ciudad Juárez, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“Juárez tendrá un papel fundamental en este proceso por su historia, su fuerza social y política y por lo que representa para Chihuahua” Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de Morena en Chihuahua

En un mensaje difundido en la red social X, el coordinador de Morena en Chihuahua destacó la trayectoria de Andrea Chávez y afirmó que Juárez jugará un papel crucial para impulsar y fortaleces el movimiento en Chihuahua.

Subraya que la nueva etapa del movimiento debe caracterizarse por la unidad, la organización y el trabajo en equipo.

Señala que las y los chihuahuenses tienen la oportunidad histórica de terminar con casi un siglo de gobiernos del PRIAN (alianza entre el PRI y el PAN) y abrir un capítulo de cambio, transformación y bienestar.

De acuerdo con el exalcalde, el objetivo en común con Andrea Chávez, así como de los militantes de Morena, es acompañar el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum y llevar la Cuarta Transformación a los 67 municipios de Chihuahua.

“Tenemos una causa común y una gran responsabilidad. Es momento de mirar hacia adelante. Con unidad, organización y trabajo, vamos a construir el cambio que Chihuahua espera”, concluyó. Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar confía en Andrea Chávez para mantener la unidad de Morena en Chihuahua (Michelle Rojas)

Solicitan la revocación de mandato de Cruz Pérez Cuéllar

El nombramiento de Cruz Pérez Cuéllar como Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua molestó a decenas de juarenses.

Mientras que el exalcalde celebraba su victoria ante Andrea Chávez, personas se manifestaban frente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez para externar su rechazo.

Señalamientos y críticas provenían de movimientos como:

El Frente en Resistencia Rosario Ibarra de Piedra

Defendamos Chihuahua

Indignados por Juárez

Fundadores Simpatizantes de Morena

Los manifestantes cuestionaron la supuesta relación de Pérez Cuéllar con Carlos Alberto Velázquez Nieto, propietario de la empresa de combustible Energética Carvel, quién cuenta con acusaciones relacionadas al huachicol fiscal.

Por esta antecedente, rechazan a Pérez Cuéllar como representante de Morena.