Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que comenzará una caminata desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta la CDMX, a la que llamó “Éxodo por la Justicia y la Dignidad Laboral”.

“Por culpa de la SEP, después de 10 meses esperando que la institución hiciera lo correcto y aclarara todo: el despido injustificado, las calumnias de que no quería incluir el tema de las mujeres en los libros de texto, la violencia en mi despido... ¡TODO!” Marx Arriaga

A través de una publicación en redes sociales, Marx Arriaga acusó a la SEP de mantener silencio durante 10 meses frente a los señalamientos relacionados con su salida de la institución, que calificó como un despido injustificado.

Marx Arriaga anuncia caminata de Ciudad Juárez a CDMX para exigir justicia laboral a la SEP (@MarxArriaga / X)

¿Por qué Marx Arriaga iniciará una caminata contra la SEP?

Marx Arriaga aseguró en su comunicado en donde anunció una caminata de Ciudad Juárez a CDMX, que durante este periodo esperó que las autoridades aclararan las circunstancias de su despido, así como las acusaciones de que se habría negado a incluir el tema de las mujeres en los libros de texto gratuitos.

También Marx Arriaga denunció presuntos actos de violencia durante su salida de la dependencia y sostuvo que su reclamo no se limita a recuperar su puesto de trabajo, sino a exigir condiciones laborales dignas para todos los trabajadores.

“Me arrebataron el trabajo, pero no la dignidad. Las deudas pesan, pero más pesa el silencio ante la injusticia. MI RECLAMO ES SENCILLO: ¡DIGNIDAD Y JUSTICIA LABORAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES!” (SIC) Marx Arriaga

El exdirector explicó que realizará el recorrido por él mismo, por el magisterio precarizado y por su ideal de una educación emancipadora.

Con esta caminata de Ciudad Juárez a CDMX para exigir justicia laboral, Marx Arriaga busca visibilizar lo que considera una injusticia laboral y exigir que la SEP responda a sus denuncias.

De acuerdo con la publicación de Marx Arriaga, el inicio del calendario de las etapas de la caminata comenzará este 20 de noviembre.

“Caminaré de Ciudad Juárez a la Ciudad de México. Por mí, por el magisterio precarizado y por el sueño de una educación emancipadora. ¡Podrán regatearnos nuestros derechos laborales, pero jamás la dignidad de luchar!” Marx Arriaga