Cruz Pérez Cuéllar se reunió con Katherine Beamer, cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, para dialogar sobre temas prioritarios en la relación bilateral.

“Acabo de reunirme con la Cónsul General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katherine Beamer. Platicamos de varios temas importantes en la relación entre ambos países” Cruz Pérez Cuéllar

De acuerdo con el mensaje publicado por el alcalde con licencia, durante el encuentro abordaron asuntos que requieren coordinación entre ambos países “en un marco de cooperación y soberanía”.

El encuentro ocurre en un momento clave para Cruz Pérez Cuéllar, quien fue elegido recientemente como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

Cruz Pérez Cuéllar se reúne con Katherine Beamer (Especial)

Cruz Pérez Cuéllar se reunió con Katherine Beamer para abordar relación entre países

Como cónsul general en Ciudad Juárez, Katherine Beamer tiene bajo su responsabilidad la relación consular de Estados Unidos con el estado de Chihuahua.

Entre los temas de interés para la representación estadounidense se encuentran la seguridad fronteriza, la cooperación bilateral, el comercio y la atención a ciudadanos estadounidenses.

En ese sentido, su encuentro con Cruz Pérez Cuéllar marca un precedente relevante en asuntos clave de la relación entre ambos países, en el marco de cooperación y entendimiento soberano.

Cruz Pérez Cuéllar (Cortesía)

¿Quién es Katherine Beamer, cónsul de Estados Unidos?

Katherine Beamer es la nueva cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, cargo que asumió en julio de 2026 y desde el cual encabeza la representación diplomática estadounidense en Chihuahua.

Beamer es diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos y cuenta con 25 años de experiencia. Antes de llegar a Ciudad Juárez se desempeñó como:

Encargada de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Belice

Directora de la Oficina de Asuntos del Caribe del Departamento de Estado

Originaria de Encinitas, California, estudió en la Universidad de Stanford, donde obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Sociología. Ingresó al Servicio Exterior en 2001.