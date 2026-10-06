Andrea Chávez compartió un video en el que reiteró su lealtad a Morena, así como su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esto tras ser nombrada Andrea Chávez como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez por Morena.

“Como dije soy un soldado de la presidenta, hija y nieta de obradoristas y jamás milité en otros partidos políticos”. Andrea Chávez, coordinadora municipal de Ciudad Juárez por Morena

Palabras de Andrea Chávez en respuesta a la “interrogante de si yo seguiría en Morena”, en medio de rumores de que dejaría el partido, tras no ser elegida como la coordinadora estatal de Morena en Chihuahua, sin embargo, dejó en claro que “conmigo no es necesaria” la duda.

Por lo que Andrea Chávez dijo cumplir con su palabra “cuidando al movimiento en el que creó y que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”.

Cuando la Soberanía Nacional está bajo amenaza, no hay margen para titubeos.



Cuidaremos de nuestra heróica Ciudad Juárez, custodia de la República, para cuidar a Chihuahua y a toda la Nación. pic.twitter.com/9uCsAnoecA — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 6, 2026

Andrea Chávez asegura que defenderá Ciudad Juárez

Tras refrendar su lealtad a Morena, Andrea Chávez también aseguró que defenderá a Ciudad Juárez ante el papel que tiene como coordinadora de la Transformación.

“Cuidaremos de nuestra heroica Ciudad Juárez, custodia de la República, para cuidar a Chihuahua y a toda la Nación”, precisó Andrea Chávez ante la ciudad que la vio nacer.

Pues Andrea Chávez dijo que entiende a la población de Ciudad Juárez, por lo que “durante años llevé las heridas de las y los juarenses a las más altas tribunas parlamentarias y ahora me tocará saldar personalmente la deuda que nuestro estado tiene con nuestra frontera”, concluyó.