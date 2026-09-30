Cruz Pérez Cuéllar confía en Andrea Chávez para mantener la unidad de Morena en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar tiene confianza en que Andrea Chávez apueste por mantener la unidad de Morena en Chihuahua, pese a que los resultados no la favorecieron.

Esto, ante posibles versiones sobre el desacuerdo de la senadora con licencia con las encuestas de Morena que derivaron con Cruz Pérez Cuéllar como posible candidato.

Sin embargo, el nuevo coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional aseguró que buscará la unidad de Morena rumbo a las elecciones 2027.

Andrea Chávez (Cuartoscuro )

Cruz Pérez Cuéllar confía en Andrea Chávez para apostar por la unidad de Morena en Chihuahua

Ante cuestionamiento sobre si la unidad de Morena en Chihuahua está garantizada por el posible rechazo de Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar comentó que la percibe con ánimos.

Cruz Pérez Cuéllar descartó de momento la certeza, ya que apuntó que “no es vocero” y no puede hablar a nombre de Andrea Chávez; sin embargo, espera que apueste por la unidad.

Considera a Andrea Chávez como una mujer competitiva y brillante, por lo que Cruz Pérez Cuéllar pondrá todo su esfuerzo para mantener la unidad.

Tras sus primeras declaraciones, Andrea Chávez no se ha pronunciado en apoyo o felicitando a Cruz Pérez Cuéllar y se resaltó que omitió decir su nombre tras conocer los resultados.

Cruz Pérez Cuéllar afirma que tiene todas las posibilidades de ganar la gubernatura

Aunado al llamado a Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar también destacó sus resultados en la encuesta, que arrojó su perfil como más conocido en Chihuahua, con un 8.5 en atributos.

Destacó que tiene todas las posibilidades de ganar la gubernatura en las elecciones 2027, ya que Morena ha triunfado en comicios anteriores, aunque dependerá de su trabajo.

Y añadió que de momento se concentrará en consolidar la unidad, la estructura territorial de Morena además de abrir diálogo con la comunidad de Chihuahua.