Ariadna Montiel compartió por qué se decidió definir a Andrea Chávez como la coordinadora de Morena en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Sobre el caso de nuestra compañera Andrea Chávez…El estatuto nos lo permite, que la comisión Nacional de Elecciones tome decisión en medida de tener los elementos” Ariadna Montiel

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena resaltó que los el Comité Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones determinó su selección debido a su trayectoria.

Asimismo, Ariadna Montiel compartió que Morena está en comunicación con los aspirantes a coordinaciones que no resultaron seleccionados para poder incluirlos en el proceso rumbo al 2027.

Andrea Chávez fue elegida como coordinadora en Ciudad Juárez por sus resultados: Ariadna Montiel

Ariadna Montiel resaltó que, en el marco de la presentación y análisis de los resultados de las encuestas, se determinó elegir a Andrea Chávez como la coordinadora de Morena en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la presidenta de Morena, se tomó en cuenta la trayectoria de la senadora con licencia, así como sus resultados en la encuesta.

En este sentido, resaltó la trayectoria de Andrea Chávez como:

abogada

diputada federal

senadora

integrante del Comité Nacional

Consejera Nacional

Asimismo, resaltó que tuvo una “participación muy buena” en la encuesta, lo que converge con la estrategia política del partido rumbo a las elecciones 2027.

“Pero además y sobre todo, tuvo una participación muy buena en la encuesta. Entonces es una decisión que tiene que ver con los números que tenemos a la mano y la estrategia política que define el Comité Nacional” Ariadna Montiel

Por otra parte, señaló que ya se encuentran en conversaciones con los aspirantes a coordinaciones que no fueron elegidos por las encuestas para conformar la unidad rumbo al 2027.

Asimismo, reiteró que “la unidad es uno de los tres factores que nos harán llegar fortalecidos el próximo año”.