Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, integrantes de Morena, reaccionaron con burlas a una encuesta sobre las preferencias electorales rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua, luego de que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, compartiera los resultados en redes sociales.

La encuesta de Rubrum coloca a Morena con una ventaja de 2.4 puntos porcentuales sobre el PAN en la intención de voto para la gubernatura de Chihuahua.

Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, destacaron el resultado después de que Jorge Romero difundiera la encuesta en su cuenta oficial.

Morena se burla del PAN y presume ventaja rumbo a la gubernatura de Chihuahua (Especial)

Las morenistas cuestionaron que el dirigente panista compartiera una medición en la que Morena aparece por encima del PAN rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández incluso acompañó su reacción con un meme relacionado con las primeras películas de El Hombre Araña, en referencia a la rendición de un villano.

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El intercambio entre los dirigentes de Morena y el PAN ocurrió en redes sociales, donde Jorge Romero respondió a los comentarios de ambas políticas.

Así respondió Jorge Romero a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández

Jorge Romero decidió responder directamente a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández después de que ambas reaccionaran a la encuesta sobre la elección para la gubernatura de Chihuahua.

En respuesta a Ariadna Montiel, el dirigente del PAN escribió: “dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis…”, en referencia a los resultados de la encuesta que coloca a Morena por encima del PAN en las preferencias electorales de Chihuahua.

Romero también pidió a Montiel que continuara difundiendo la encuesta que él mismo había compartido. Además, calificó su reacción como “ternura” y agradeció la “eterna atención”.

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En otro intercambio, Jorge Romero respondió a Citlalli Hernández y hizo referencia al “subconsciente”. El dirigente panista también mencionó julio de 2027, cuando se llevarán a cabo las elecciones para la gubernatura de Chihuahua.

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PAN y Morena perfilan a sus representantes para Chihuahua en 2027

Rumbo a las elecciones de 2027, Morena ya definió a sus coordinadores de los Comités de Defensa de la Transformación. Para Chihuahua, el partido designó a Cruz Pérez Cuéllar.

Por su parte, el PAN decidió nombrar a Marco Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, como su perfil para competir por la gubernatura.

De esta manera, Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla Mendoza aparecen como los perfiles que actualmente encabezan las definiciones de Morena y el PAN, respectivamente, rumbo a la elección de 2027.

El PAN también reformó sus estatutos para permitir la posibilidad de postular a ciudadanos sin afiliación partidista.

No obstante, en Chihuahua el perfil definido por el partido corresponde a un integrante de sus filas.