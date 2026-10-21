La confrontación política rumbo a las elecciones 2027 en Chihuahua escaló luego de que Cruz Pérez Cuéllar anunciara acciones legales contra Santiago Taboada por declaraciones que considera falsas y difamatorias.

Si dice que tengo nexos con el crimen organizado… voy a presentar las denuncias… no solo por temas electorales sino por daño moral, porque es un tema que no voy a dejar pasar… nunca se me había hecho un señalamiento de esa naturaleza … no es un tema que voy a aceptar y voy a demandarlo por daño moral Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Transformación en Chihuahua

El coordinador de la Transformación en Chihuahua rechazó cualquier vínculo con actividades delictivas o con el exfiscal César Jáuregui, y acusó a sus adversarios de impulsar una campaña de desprestigio.

El diferendo entre Cruz Pérez Cuéllar y Santiago Taboada ocurre en un contexto de alta competencia política en Chihuahua, donde Morena y PAN comienzan a posicionar a sus principales perfiles de cara a la renovación de la gubernatura.

Santiago Taboada acusa a Cruz Pérez Cuéllar de vínculos con el crimen organizado

La denuncia de Cruz Pérez Cuellar contra Santiago Taboada sería en términos electorales y por daño moral y en caso de obtener recursos los donaría al DIF estatal.

“El principal proveedor de la alcaldía de Ciudad Juárez… hoy esta siendo investigado y todo el mundo sabe en Juárez que es amigo, que es socio de Cruz Pérez Cuellar y que esta relacionado con triangulación de recursos de procedencia ilícita. Ahí están los Amílcar de Juárez" Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN

El anuncio de la denuncia lo hizo Cruz Pérez Cuéllar durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, luego de que Santiago Taboada, delegado del PAN para Chihuahua, dijera que el futuro candidato tiene nexos con el crimen.

“Él sí tiene relaciones con grupos de la delincuencia organizada, a él sí se le ha acreditado, inclusive que el servicio de limpia hoy en Juárez está suspendido porque quienes le prestaban el servicio, ya les cacharon cuentas y depósitos con la delincuencia organizada” Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN

Cruz Pérez Cuéllar calificó a Santiago Taboada de “cobarde y mentiroso” y dijo que hace esas declaraciones ante la crisis generada por el caso Chihuahua y de traición a la patria contra César Jáuregui.

El morenista agregó que es un tema de guerra sucia y descartó tener relación con César Jáuregui, como lo afirmó el panista.

Cruz Pérez Cuéllar niega relación con César Jáuregui y pelea con Taboada por el 2027

Santiago Taboada dijo que Cruz Pérez Cuéllar tenía una relación cercana con César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua señalado de traición a la patria, no obstante, el exalcalde de Ciudad Juárez lo negó.

Ambos enmarcaron la discusión en el contexto de las elecciones 2027 en el que Santiago Taboada aseguró que los números están cerrados, que el PAN ha venido creciendo y que hay mediciones por encima del candidato Cruz Pérez Cuéllar.