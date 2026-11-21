Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la captura de El Chapo Isidro, Serafín y otro hombre tras un operativo de las fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

A través de una publicación en X, Harfuch reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a las Fuerzas Especiales del Ejército “Murciélagos” y de la Guardia Nacional “Lobos”, su participación para detener al líder del Cártel de los Beltrán Leyva .

Además de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, confirmaron la aprehensión de Germán N apodado ‘Serafín’, su segundo al mando y José N, quien sería el operador financiero del grupo.

Germán N 'Serafín' (@azucenau/X)

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa.” Omar García Harfuch. Titular de la SSPC

Omar García Harfuch confirmó que las instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán desplegadas en el estado de Sinaloa para proteger a la población tras el operativo que inició la noche del 20 de noviembre.

Tuit de Omar García Harfuch (Captura de Pantalla)

Sedena comparte video de la captura de El Chapo Isidro en Guasave, Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compartió en X un video de la detención de Chapo Isidro en colaboración con los Estados Unidos en el municipio de Guasave.

Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro (@azucenau/X)

La Sedena identificó a Fausto Isidro Meza Flores como aliado de la facción de Los Mayos del Cártel del Pacífico y confirmó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Además de una orden de extradición para los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en dicho país, siendo también una de los fugitivos más buscados por el FBI.

La Sedena detalló cómo fue el operativo en tres fases para detener a El Chapo Isidro, ‘Serafín’ y José N en Guasave, Sinaloa.

José N (@azucenau/X)

Arribo al área del objetivo con sigilo y sorpresa mediante vía terrestre Establecimiento de seguridad y captura del objetivo a través de un dispositivo de seguridad interna y externa Evacuación del objetivo mediante confirmación de detenidos y traslado a CDMX vía aérea mediante aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana

La Sedena confirmó bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato tras las detenciones, por lo que activó un plan antibloqueo para el restablecimiento del tránsito en las vías de comunicación.