Cruz Pérez Cuéllar rechazó las acusaciones que lo vinculan con actividades ilícitas y con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, al calificarlas como parte de una estrategia de desprestigio impulsada por sus adversarios políticos.

“Nada, cero, falso... nada, cero. Yo te diría muy sencillo, pues que presenten las evidencias” Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde de Ciudad Juárez y aspirante a la candidatura de Morena en Chihuahua sostuvo que no existe ninguna relación de colaboración con César Jáuregui, y aseguró que los señalamientos carecen de pruebas.

Además, Cruz Pérez Cuéllar anunció que emprenderá acciones legales por daño moral contra Santiago Taboada y quienes difundieron estas acusaciones, al considerar que afectan su trayectoria pública y política.

Cruz Pérez Cuéllar niega relación con César Jáuregui

Cruz Pérez Cuéllar negó de manera tajante y categórica tener cualquier relación, colaboración u operación con César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua quien está acusado de traición a la patria por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Absolutamente falso, totalmente... cuando te digo es un 0.0% es porque así es” Cruz Pérez Cuéllar

Afirmó que su nivel de relación o trabajo conjunto era de “cero”. Explicó que aunque lo conoce desde hace años -al igual que a la gobernadora Maru Campos-, cada uno se mantenía en su propio ámbito y rumbo, e incluso señaló que si se hubieran encontrado habrían preferido evitarse.

“Conozco a César como conozco a la gobernadora de hace muchos años... no tengo ninguna relación con él... cada quien en su cancha, cada uno en su rumbo. Al contrario, yo creo que si nos hubiéramos topado nos hubiéramos evitado mejo” Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar retó a quienes hacen esos señalamientos a presentar pruebas de alguna presunta colaboración.

Atribuyó las acusaciones a una estrategia de desprestigio impulsada por la oposición (mencionando directamente a Santiago Taboada) para desviar la atención de las crisis internas del PAN.

“Es lo primero que tengo que decir, que es un tema de guerra sucia; quieren como a como dé lugar quitarse la bronca que traen encima” Cruz Pérez Cuéllar

Ante la detención de Jáuregui, sostuvo que es un asunto estrictamente jurisdiccional y pidió dejar que el sistema de justicia actúe y que la Fiscalía General de la República (FGR) dé seguimiento a las investigaciones.

Cruz Pérez Cuéllar anuncia demanda por daño moral tras acusaciones en su contra

Cruz Pérez Cuéllar respondió con firmeza a los señalamientos de Santiago Taboada, rechazando categóricamente los acusaciones y anunció acciones legales.

“No saben cómo salir de la crisis en la que están metidos... traen una bronca grande, entonces no hallan cómo quitársela de encima y bueno, pues quieren ahora endosármela a mí; pues están locos, la verdad es que nadie, nadie se los va a creer en Chihuahua” Cruz Pérez Cuéllar

Denunció que las acusaciones sobre presuntos nexos con el crimen organizado y colaboración con César Jáuregui son una “guerra sucia”, tildando a Taboada de “cobarde y mentiroso”.

“Es un acto de una enorme cobardía de Taboada y por más nacional que sea, no le quita lo cobarde y lo mentiroso” Cruz Pérez Cuéllar

Afirmó que lleva casi 40 años en la vida pública y que jamás se le había hecho una acusación de esa naturaleza, asegurando que en Chihuahua nadie cree en esas versiones.

“Yo tengo no sé casi 40 años en la vida pública y nunca se me había hecho un señalamiento de esa naturaleza y la gente de Chihuahua lo sabe” Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar anunció que interpondrá una demanda por daño moral en contra de Taboada. Precisó que el dinero y recursos que obtenga del proceso no serán para él, sino que los donará al DIF estatal en beneficio de las niñas y niños de Chihuahua.

“No es un tema que voy a aceptar y voy a demandarlo por daño moral y el dinero que le cueste y el tiempo que tome ese no lo quiero, será para el DIF estatal para las niñas y los niños de Chihuahua” Cruz Pérez Cuéllar