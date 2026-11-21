La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un video en el que se muestran los momentos en los que se concretó la captura de El Chapo Isidro en Sinaloa.

En dicha grabación se unos cuantos segundos se pueden ver los instantes en los que elementos del ejército mexicano sacaron al líder criminal de un inmueble para su traslado.

Sobre las acciones, la Sedena resaltó que la captura de El Chapo Isidro se consiguió tras el despliegue de un operativo que constó de 3 fases y del que compartió los detalles.

Fausto Isidro Meza Flores habría sido detenido en Sinaloa (Especial)

Sedena difunde video de la captura de El Chapo Isidro

La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, personal de seguridad de diversas dependencias federales pusieron en marcha un fuerte dispositivo en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Derivado de las acciones se logró la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, así como de otros 2 operadores de alto rango del mismo grupo criminal.

En torno al operativo que fue ejecutado por Fuerzas Especiales, la Sedena compartió en redes sociales un video en el que se exhiben los momentos precisos en los que se consiguió la captura de El Chapo Isidro.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

En el video de 31 segundos de duración se puede ver al líder criminal esposado, mientras se le desalojaba de un inmueble en el que se resguardaba durante el operativo desplegado en Guasave.

Asimismo se logra apreciar que dentro del sitio se desplegaron decenas de elementos del ejército fuertemente armados, quienes vigilaron el desalojo y posterior traslado del capo.

En paralelo, el Registro Nacional de Detenciones hizo oficial la captura del jefe del Cártel de Guasave al publicar la ficha oficial en la que se incluyen algunos detallesmenores de los hechos.

Ficha de captura de El Chapo Isidro (Registro Nacional de Detenciones )

Operativo de captura de El Chapo Isidro se desplegó en 3 fases

Al informar la captura de El Chapo Isidro y difundir un video sobre las acciones, la Sedena indicó que las acciones desplegadas en Guasave, Sinaloa se desarrollaron en 3 fases: