A poco de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presidida por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, oficializará el nombramiento de Andrea Chávez Treviño como Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, la senadora con licencia se pronuncia.

Mediante un mensaje publicado en la red social X, Andrea Chávez -de 29 años- habló de las decisiones tomadas dentro del movimiento, las cuales, afirma, el tiempo y la ciudadanía juzgarán si fueron acertadas.

“Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán” Andrea Chávez Treviño

Mientras sucede, la morenista pondrá al servicio de la militancia y el movimiento el trabajo político de los últimos años con el fin de atender lo que llamó una deuda histórica del estado con Ciudad Juárez.

Por lo que se centrará en el trabajo territorial y la comunicación directa con las bases de Morena, alejándose de una dinámica centrada solo en las dirigencias nacionales.

“Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias” Andrea Chávez Treviño

En su mensaje destaca que asumirá su nueva tarea sin buscar beneficios personales, sin ego, protagonismos o posiciones individuales, vinculando esa postura con los principios políticos de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se espera que en las próximas horas convoque una conferencia de prensa para hablar más sobre el tema.

Andrea Chávez, coordinadora municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua (@AndreaChavezTre / X)

Morena designa a Andrea Chávez coordinadora municipal en Ciudad Juárez

La designación de Andrea Chávez llega tras perder ante Cruz Pérez Cuéllar la coordinación estatal de Chihuahua rumbo a las elecciones del 2027.

Aunque su nombramiento no representa una candidatura formal a la Presidencia Municipal, primero abre una posibilidad.

Cabe mencionar que el nombramiento se concretó el domingo 4 de octubre; sin embargo, se hizo público este lunes.