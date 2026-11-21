Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! se prepara para un concierto único en la Arena CDMX este 21 de noviembre.

Así que te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX y disfrutes de la música como se debe:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective preparan gran fiesta de la electrónica alternativa mexicana en la Arena CDMX (Especial)

Posible setlist para Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX del 21 de noviembre

El setlist de canciones para el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX del 21 de noviembre tendrá los mejores temas de la agrupaciones mexicanas, por lo que se espera sean las siguientes: