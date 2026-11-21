Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! se prepara para un concierto único en la Arena CDMX este 21 de noviembre.
Así que te traemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX y disfrutes de la música como se debe:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche
Posible setlist para Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX del 21 de noviembre
El setlist de canciones para el concierto de Nortec Collective, Kinky y Hello Seahorse! en la Arena CDMX del 21 de noviembre tendrá los mejores temas de la agrupaciones mexicanas, por lo que se espera sean las siguientes:
- Tijuana Sound Machine – Nortec
- Soun Tha Mi Primer Amor – Kinky
- Para Mí – Hello Seahorse!
- Polaris – Nortec
- Más – Kinky
- Bestia – Hello Seahorse!
- Brown Bike – Nortec
- Después del After – Kinky
- No Es Que No Te Quiera – Hello Seahorse!
- Tengo la Voz – Nortec
- Ejercicio #16 – Kinky
- Casa Vacía – Hello Seahorse!
- Norteña Del Sur – Nortec
- Cornman – Kinky
- Criminal – Hello Seahorse!
- Olvidela Compa – Nortec
- Hasta Quemarnos – Kinky
- Mujer – Hello Seahorse!
- The Clap – Nortec
- Presidente – Kinky
- Me He Convertido… – Hello Seahorse!
- Tijuana Makes Me Happy – Nortec
- ¿A Dónde Van Los Muertos? – Kinky
- La Flotadera – Hello Seahorse!