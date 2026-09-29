La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó su confianza en que Andrea Chávez permanezca en las filas del partido a pesar de que no fue designada coordinadora en Chihuahua.

“Estoy segura que vamos a seguir caminando juntos y juntas” Ariadna Montiel

Al ser cuestionada por el tema, Ariadna Montiel sostuvo que conoce la convicción de la senadora con licencia por el movimiento de la 4T, por lo que se dijo segura que no se irá de Morena.

Cabe destacar que Andrea Chávez no fue designada como la coordinadora del partido rumbo a las elecciones 2027, pues Cruz Pérez Cuéllar se alzó como vencedor en las encuestas.

“Es la única que puede ganar”: PT ofrece respaldo a Andrea Chávez en Chihuahua (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ariadna Montiel confía en que Andrea Chávez no se irá de Morena

Luego de la designación de las coordinaciones estatales de Morena rumbo a las elecciones 2027, comenzaron a circular versiones sobre lo que podría ocurrir con los aspirantes que no ganaron las encuestas.

Tal es el caso de la senadora con licencia, Andrea Chávez, de quien se rumoró, podría recibir la invitación por parte del Partido del Trabajo (PT) para ser su candidata al gobierno de Chihuahua.

En medio de las versiones, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se dijo confiada en que la legisladora permanecerá en el partido y que podrán continuar trabajando juntas.

“Ha hecho un esfuerzo muy importante, ella es una compañera convencida de la Cuarta Transformación, así que estoy segura que vamos a seguir caminando juntos y juntas” Ariadna Montiel

Resaltó que es una compañera que tiene una firme convicción con los objetivos de la Cuarta Transformación, por lo que insistió en que sabe que no dejará las filas de Morena.

Andrea Chávez no fue designada coordinadora de Morena en Chihuahua

El lunes 28 de septiembre, Morena dio a conocer que la senadora con licencia, Andrea Chávez, no fue designada como coordinadora estatal del partido para la defensa de la transformación en Chihuahua.

La dirigencia nacional del partido guinda informó que el nombramiento fue para el actual alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, tras la evaluación de las encuestas internas del movimiento.

Tras ello, Andrea Chávez descartó renunciar a Morena, afirmando que asume el resultado “con la cabeza en alto, la frente clara y el corazón ardiendo” para seguir respaldando a la presidenta Sheinbaum.

Por su parte, Pérez Cuéllar aceptó la responsabilidad de coordinar la estructura en los 67 municipios chihuahuenses, quedando perfilado como el abanderado del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.