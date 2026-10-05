Ricardo Monreal rechazó que la designación de Andrea Chávez como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez represente un “premio de consolación” tras su derrota en el proceso interno para encabezar la coordinación estatal de Chihuahua rumbo a las elecciones 2027.

“No es un premio de consolación, es una acertada decisión del partido” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la unidad de Morena y aprovechar liderazgos con respaldo social como el de Andrea Chávez.

Además, Ricardo Monreal destacó que la senadora con licencia mantiene una presencia política relevante en Ciudad Juárez.

Andrea Chávez, coordinadora municipal en Ciudad Juárez (@AndreaChavezTre / X)

Monreal niega que Andrea Chávez reciba un “premio de consolación” en Ciudad Juárez

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal recordó que la victoria de Pérez Cuéllar ante Andrea Chávez fue por una mínima diferencia; la senadora con licencia quedó cerca de ganar la encuesta cuyo resultado final fue de 30 contra 31 puntos.

Con este resultado en mente, a la senadora -de 29 años-se le dio un nuevo cargo, mismo que la coloca en candidata probable a la Presidencia de Ciudad Juárez.

Frente a la polémica, Ricardo Monreal -de 66 años-, dice:

Ante el cuestionamiento sobre si otros aspirantes que estuvieron cerca de ganar en el proceso interno de Morena, también deberían tener un puesto un papel relevante dentro de la estructura política del partido, Monreal dijo estar de acuerdo.

“Se debe hablar con ellos y sí... Si llegaran a un acuerdo con el que quedó en segundo y tercer lugar, no me parece inadecuado, me aparece adecuado que hablen con los compañeros que quedaron tan cercanos, que no tengan premios de consolación sino responsabilidades políticas en el proceso que viene” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

🔴📑 @RicardoMonrealA respalda replicar con otros aspirantes el acuerdo alcanzado con @AndreaChavezTre para mantener la unidad de Morena Calificó como “acertada” la decisión de Morena de nombrar a Andrea Chávez coordinadora en Ciudad Juárez, después de que quedó cerca de ganar la encuesta 30-31, porque el partido no debe perder la fuerza que ella representa y que no se trata de un “premio de consolación”. Al preguntarle si debería hacerse lo mismo con aspirantes de otros estados como Zacatecas y Quintana Rooo, Nayarit y Baja California respondió que sí deberían hablar con quienes quedaron cerca. Mencionando a Ulises Mejía, Geraldine Ponce, Ismael Burgueño etc . .. Aclaró que no habló con @A_MontielR ni con @CitlaCarvajaI sobre Zacatecas porque a él le correspondió la primera circunscripción. “Que todos participen y tengan una responsabilidad política para no dividirnos”, planteó. — Laura Brugés (@LauraBruges) October 5, 2026

De acuerdo con el coordinador de la bancada morenista, la aceptación y la fuerza que representa Andrea Chávez en Ciudad Juárez, no debe desperdiciarse.

Estas declaraciones concuerdan con la tarea que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena le encomendó a la senadora, la cual es fortalecer la organización territorial del partido, promover la unidad y trabajar con la militancia en Ciudad Juárez rumbo a las elecciones 2027.