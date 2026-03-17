Ignacio Mier descartó que el Plan B de la reforma electoral se apruebe por la vía del fast track.

“Sí, yo espero que sí, yo espero que sea. Seguramente podría ser la próxima semana, lo voy a platicar en la junta” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

En entrevista con medios, el coordinador de Morena en el Senado aseguró que la iniciativa de reforma electoral seguirá el proceso legislativo ordinario y confió en que pueda aprobarse antes de Semana Santa.

Mier explicó que, una vez que llegue al Senado, la reforma electoral será turnada a las comisiones para elaborar el dictamen y discutirlo.

Recalcó que aún deben conocer a detalle el contenido de la propuesta antes de garantizar votos.

Ignacio Mier confía que Plan B electoral se aprobará antes de Semana Santa

Al ser cuestionado sobre si habrá fast track en el Plan B de la reforma electoral, Ignacio Mier lo descartó con un contundente: “No, no lo hay”.

Sin embargo, Ignacio Mier destacó que se espera que se apruebe antes de Semana Santa.

Ignacio Mier destacó que si este 17 de marzo llega el Plan B de la reforma electoral se seguirá con el proceso legislativo y será turnada a las comisiones.

“Sí, vamos a darle cumplimiento a lo que establece el proceso legislativo, si el día de hoy llega va a ser turnada a las comisiones” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Ignacio Mier (Cuartoscuro / Mario Jasso)

En ese sentido, Ignacio Mier puntualizó que el Plan B de la reforma electoral seguirá el trámite legislativo ordinario:

Se turnará a las comisiones

Se reunirán las juntas directivas de las comisiones

Se elaborará el proyecto del dictamen

Pasará a discusión en comisiones

“No, no, va a seguir el trámite legislativo ordinario, se turnará las comisiones, se reunirán las juntas directivas de las comisiones, se elaborará el proyecto de dictamen, va a circular con el tiempo que establece el reglamento, pasará discusión en comisiones y después, 24 horas conforme al procedimiento” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Ignacio Mier espera que el Plan B de la reforma electoral llegue en la tarde de este 17 de marzo

Ignacio Mier recalcó que espera que durante la tarde de este 17 de marzo llegue la iniciativa y una vez que la tengan será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

“No, voy a entrar en contacto más adelante con la secretaria de Gobernación. Seguramente por la tarde-noche la tendremos acá” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Al ser cuestionado sobre si ya se tenían garantizados los votos, Ignacio Mier recalcó que tienen que esperar a que llegue para que se informen del contenido.

Y es que aunque se tiene una idea general, tienen que conocerla a profundidad.

“Vamos a esperar a que llegue, a empaparnos del contenido. Tenemos una idea general, derivada del acuerdo de apoyo total a este conocido como el Plan B, que apunta dos ejes fundamentales para nosotros” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Anteriormente, Ignacio Mier había declarado que se estaba trabajando en una redacción en la que todas las partes puedan estar de acuerdo.