El Plan B de la reforma electoral fue presentado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia mañanera del martes 17 de marzo de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de que fuera desechado el primer planteamiento de la reforma electoral, el Gobierno de México dio a conocer los puntos clave del Plan B, enfocados en reducir gastos y modificar reglas del sistema electoral.

Entre las principales propuestas del Plan B destacan:

Reducción de privilegios a legisladores y congresos locales

Disminución de gastos en partidos políticos y el INE

Implementación de la revocación de mandato

Durante la presentación, la presidenta Sheinbaum informó que esta nueva propuesta será enviada a la Cámara de Senadores este mismo 17 de marzo de 2026.

Estos son los puntos clave del Plan B de la reforma electoral

Por su parte Rosa Icela Rodríguez dio a conocer a detalle los puntos clave de este Plan B de la reforma electoral durante la conferencia mañanera que son:

Reducción de regidurías y congresos: De 7 a máximo 15 regidores; Una sindicatura por municipio; Tope presupuestal de congresos locales a 0.70%; Ahorros serán utilizados en obra pública

Reducción de privilegios en el INE, tribunales y órganos electorales: Consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán ganar más que el Ejecutivo federal; Se eliminan bonos, seguros de gastos médicos mayores, e ingresos adicionales; Reducción de gastos progresivos en el Senado hasta de un 15%

Revocación de mandato; Revocación para titular de Presidencia en el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno dependiendo del año que se solicite

Cambios en leyes secundarias por Plan B en reforma electoral

También Rosa Icela Rodríguez explicó a detalle los cambios en las leyes secundarias de la reforma electoral, así como en qué artículos que son:

Artículo 31: Tope a las remuneraciones del INE (consejeros y altos funcionarios)

Artículo 99: Tope a las remuneraciones OPLES (consejeros y altos funcionarios)

Artículo 104: Inicio de cómputos elección federal (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

Artículo 116: Tope a las remuneraciones Tribunales Electorales Locales (magistrados y altos funcionarios)

Artículo 192: Convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización

Artículo 192:Uso de tecnologías para la fiscalización

Artículo 310: Inicio de cómputos locales (a la conclusión de la jornada, con la llegada del primer paquete)

Además de cambios en la Ley General de Partidos Políticos como: