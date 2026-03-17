El coordinador del Partido Verde (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, ratificó que su grupo apoyará el Plan B de la reforma electoral; se apega a los acuerdos.

Esto fue señalado por el PVEM previo a que se presentara la iniciativa con proyecto de decreto en el Senado, la tarde del martes 17 de marzo.

PVEM ratifica apoyo al Plan B de la reforma electoral en el Senado: Manuel Velasco

Tal como dio a conocer la periodista Leticia Robles, Manuel Velasco confirmó que la bancada del PVEM en el Senado votará a favor del Plan B de la reforma electoral.

Esto derivado de que la iniciativa presentada en el Senado se apega a los acuerdos que se lograron tanto con la Secretaría de Gobernación como con Morena y PT.

El respaldo ya había sido mencionado por Manuel Velasco y otros legisladores del PVEM con anterioridad, como la entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula.

Manuel Velasco declaró que con la desechada reforma electoral coincidían en un 98%, aunque hubo diferencias con la Comisión Presidencial, en especial en el tema de los plurinominales.

Sin embargo, en el Plan B, Manuel Velasco confirmó que el PVEM tuvo mayor participación en la creación de la iniciativa, lo que derivó en una iniciativa con mayor coincidencia.

Senador del PVEM no estaba convencido con Plan B de la reforma electoral

Previo a afirmación de Manuel Velasco sobre voto a favor del PVEM en el Senado, Luis Armando Melgar, legislador de la bancada, no ratificó el sentido de su voto con el Plan B.

Acorde con lo señalado por Luis Armando Melgar, el Plan B de la reforma electoral debería revisarse, tanto la iniciativa como el dictamen que se lleve al Pleno del Senado.

Aunque sus señalamientos fueron hechos previo a la presentación de la iniciativa, Luis Armando Melgar adelantó que se iba a modificar la consulta electoral.

A su vez, el senador del PVEM señaló que esperaría que se realicen foros y que el proceso legislativo del Plan B de la reforma electoral se lleve con transparencia.

Y afirmó que el PVEM no daría un “cheque en blanco” a Morena para el Plan B, por lo cual mantendrían su rechazo a la reforma electoral si se establecía una regresión en la materia.