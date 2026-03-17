Ricardo Monreal, diputado federal por Morena, señaló que hace falta que la presidenta Claudia Sheinbaum decida cuál será la cámara de origen para el Plan B de la reforma electoral para iniciar con su discusión.

“Vamos a esperar mañana (martes 17 de marzo) a qué cámara decide la presidenta enviarla” Ricardo Monreal

El legislador señaló que durante la reunión semanal para determinar la agenda legislativa, se resaltó la intención de modificar 4 artículos constitucionales, relacionados con la revocación, la forma de distribuir recursos para los congresos y el tope salarial de servidores públicos, entre otros.

Sheinbaum decidirá la cámara de origen para el Plan B; busca modificar 4 artículos constitucionales

De acuerdo con Ricardo Monreal, el Congreso de la Unión está a la espera de conocer cuál será la cámara a la que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe el Plan B para iniciar con la discusión.

El diputado federal resaltó que el Plan B de la reforma electoral está 100% respaldado por Morena, así como por los partidos aliados, es decir, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Por otra parte, resaltó que el Plan B de Claudia Sheinbaum busca modificar 4 artículos constitucionales. Estos son:

35°: sobre derecho de votar y ser votado; en este caso, será referente a las consultas populares y revocación de mandato

115°: sobre la constitución del gobierno interno de un estado; en este caso será referente al número de regidurías

116°: sobre la división de poderes en los estados; en este caso la modificación será sobre los recursos de los congresos locales

134°: sobre administración de recursos, en este caso será sobre la aplicación de recursos a los partidos y a los servidores públicos

Ricardo Monreal resaltó que uno de los puntos importantes del Plan B es refrendar que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo Federal.

En este sentido, se eliminarán varias prestaciones y beneficios a servidores públicos como: