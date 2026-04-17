Madres buscadoras de desaparecidos en Celaya, Guanajuato, acusaron directamente a hombres armados y encapuchados, que presuntamente son agentes ministeriales, de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual fuera liderado por Nemesio Oseguera, mientras realizaban una búsqueda en un terreno baldío.

Las mujeres los encararon, y rescataron a dos jóvenes que estaban en hoyos preparados para ser ejecutados y expusieron la presunta complicidad entre autoridades y el crimen organizado.

Madres buscadoras en Celaya acusan a presuntos agentes de trabajar para el CJNG y los confrontan cara a cara

Colectivos de madres buscadoras encendieron la polémica en la región Laja-Bajío, en Guanajuato, tras acusar a presuntos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de operar en favor del CJNG.

De acuerdo con denuncias difundidas por colectivos, los señalamientos surgieron luego de presuntos abusos y actos intimidatorios durante operativos en la zona, lo que generó desconfianza hacia las autoridades encargadas de investigar desapariciones.

🔴#México | Lo que el gobierno no hace, lo terminan haciendo los civiles.

Madres buscadoras en #Celaya encarando sicarios, jugándose la vida, haciendo el trabajo que le toca al Estado. pic.twitter.com/glqzVvdW9I — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) April 17, 2026

En un video que ya circula en redes sociales, se observa el momento tensión cuando las madres buscadoras llegan al sitio y confrontan al grupo armado, señalando que los encapuchados actúan como sicarios del CJNG y que algunos de ellos serían agentes de la policía o ministeriales coludidos con el cártel.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un posicionamiento definitivo sobre los señalamientos; sin embargo, colectivos exigen investigaciones independientes y garantías de seguridad para continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Cabe mencionar que Guanajuato es uno de los estados más violentos de México, con fuerte presencia del CJNG en disputa por el territorio contra otros grupos; Celaya y municipios aledaños registran miles de desaparecidos, fosas clandestinas y constantes enfrentamientos.