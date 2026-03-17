La tarde del martes 17 de marzo, el Plan B de la reforma electoral llegó al Senado; fue entregada a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

De momento, no se ha mencionado una fecha de discusión en las comisiones del Senado, así como tampoco a las que el Plan B de la reforma electoral habría sido turnada.

Plan B de la reforma electoral llega al Senado; esto es lo que dice

La iniciativa del Plan B de la reforma electoral, tal como se lee, es con proyecto de decreto para adicionar varias disposiciones constitucionales:

Artículo 35, sobre la revocación de mandato

Artículo 115, con cambios en el número de funcionarios en los ayuntamientos: hasta siete sindicaturas y 15 regidurías

Artículo 116, con modificaciones en el presupuesto de congresos locales

Artículo 134, sobre las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)

Plan B llegó al Senado para su discusión (Captura de pantalla)

Referente a la revocación de mandato, el Plan B propone que se solicite tres meses después de que concluya el segundo o tercer año del periodo constitucional.

Además la persona que está sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor, en los términos en que se establezcan las leyes en materia electoral.

Los cambios de tiempos en la revocación de mandato, tienen el objetivo de disminuir costos de operación, así como el agotamiento de la ciudadanía, como establece la exposición de motivos.

Asimismo, se dará difusión -sin uso de recursos federales ni en tiempos oficiales- debido a que la ciudadanía debe estar plenamente informada sobre el proceso.

Plan B de la reforma electoral reafirmará austeridad gubernamental: Morena en el Senado

Durante su recepción, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, destacó la iniciativa del Plan B para la reforma electoral, que reafirmará su principio.

Tal como destacó, los funcionarios públicos deben ser congruentes con la ciudadanía de México, por lo que la reforma electoral y su Plan B traerán la austeridad.

Por su parte, Laura Itzel Castillo, resaltó que este Plan B de la reforma electoral es una propuesta trascendental entregada por la Secretaría de Gobernación, en compromiso con el pueblo.