Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, señaló que eliminar la paridad de género en las regidurías es un “grave error” en el Plan B de la reforma electoral.

La diputada Kenia López Rabadán alertó que la paridad constitucional fue un principio conseguido por la lucha de décadas y eliminarno con el Plan B sería “mutilar el derecho histórico”.

López Rabadán: eliminar la paridad en el Plan B es un “grave error” (Captura de pantalla)

López Rabadán critica eliminación de la paridad en el Plan B; “es un grave error”, asegura

Este martes 17 de marzo, Claudia Sheinbaum envió el Plan B de la reforma electoral al Senado, con el que se busca eliminar los privilegios electorales, así como la disminución de gastos.

Una de las reformas del Plan B es al artículo 115 constitucional, sin embargo, Kenia López Rabadán señaló que el cambio que se plantea es un “grave error”, pues se elimina la paridad de género.

Actualmente, el artículo 115 exige que el número de regidurías y sindicaturas sean determinadas conforme al principio de paridad, principio que sería eliminado en el Plan B de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, el Plan B no determina la paridad como una obligatoriedad en las elecciones de regidurías y sindicaturas, solo su reducción. Así se especifica:

“Cada municipio será gobernado por el Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidente municipal, una sindicatura y de siete a quince regidurías”. Artículo 115 en el Plan B

López Rabadán: eliminar la paridad en el Plan B es un “grave error” (Redes sociales)

Kenia López Rabadán destacó que la paridad es una meta a la que se llegó luego de décadas de lucha, por lo que eliminarlo en el Plan B de la reforma electoral es un “grave error”.