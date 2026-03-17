Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detalló los cuatro artículos constitucionales que pretende reformar el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal dijo que el Plan B tiene que ver con la eliminación de privilegios, disminución de gastos locales y la remuneración de funcionarios electorales.

Ricardio Monreal explica reforma constitucional a cuatro artículos con el Plan B electoral

Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbau, envió al Senado este martes 17 de marzo un Plan B en materia electoral.

Plan B de reforma electoral irá al Senado (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Ricardo Monreal explicó que el Plan B electoral propone la reforma de cuatro artículos y a continuación se detallan los cambios propuestos para cada uno:

Artículo 35: El Plan B propone que el ejercicio de revocación de mandato pueda realizarse dentro del tercer o cuarto año de gobierno, a diferencia de la ley actual que solo permite que sea en el cuarto Artículo 115: Se determina que los ayuntamientos tendrán un mínimo de siete y un máximo de 15 regidores, dependiendo de su población; además, se establece que solo habrá un solo síndico por ayuntamiento Artículo 116: La propuesta establece un tope presupuestario para los congresos estatales, los cuales no podrán erogar más del 0.7% del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente Artículo 134: Ningún funcionario en materia electoral, incluyendo magistrados de tribunales electorales o consejeros del INE, podrá tener una remuneración mayor a la de la presidenta, por lo que prohíben beneficios como seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizada, bonos y cajas de ahorro

Durante la entrevista, el diputado Ricardo Monreal aclaró que se eliminó del Plan B la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral, como lo contemplaba la propuesta inicial.

Entre otros puntos importantes, Ricardo Monreal detalló que el Plan B incluye un artículo transitorio para disminuir el 15% del presupuesto del Senado de manera gradual en los próximos cuatro años.

Cabe mencionar que los procesos deben realizarse antes de mayo, pues se avecina el periodo electoral y la ley establece que no se puede reformar nada en materia desde 90 días antes.