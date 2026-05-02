Claudia Sheinbaum inauguró el viernes 1 de mayo el Ecoparque “La Ceiba” en Palenque, en el estado de Chiapas, en donde enfatizó la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum señaló que en México existen ciudadanos comprometidos con la defensa del país, lo que constituye una barrera basada en principios para cualquier intervención externa.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum defiende soberanía de México: “Ningún gobierno extranjero puede entrar”

Tras los señalamientos de Estados Unidos sobre funcionarios de Sinaloa, Claudia Sheinbaum reiteró que ningún gobierno extranjero puede entrar e influenciar en las decisiones de México.

La presidenta Sheinbaum aclaró que la autoridad y la fuerza de su gobierno emanan directamente del pueblo de México, y este “pueblo empoderado” es el que lo respalda, no de élites o influencias externas.

Sheinbaum destacó la grandeza del país mencionando que cualquier intento extranjero se “topa” con dignidad de la historia nacional, desde los pueblos originarios hasta las transformaciones históricas.

Para concluir su discurso, Sheinbaum reforzó que la identidad de su gobierno se define por no traicionar al pueblo y por mantener la dignidad y el orgullo nacional como ejes rectores de su administración.

El mensaje sobre la soberanía se dio durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba” en Palenque, Chiapas, un espacio sustentable diseñado para honrar la herencia maya y fomentar la convivencia social.