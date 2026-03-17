La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 17 de marzo que el Plan B de reforma electoral tendrá como cámara de origen el Senado de la República.

“Va hoy a la Cámara de senadores la propuesta, tiene reforma constitucional y posteriormente su reforma legal” Claudia Sheinbaum

Desde la conferencia mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum resaltó que el Plan B también incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, resaltó la importancia de bajar el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), así como el de los partidos políticos para continuar con la reducción de privilegios.

Información en desarrollo...