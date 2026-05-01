Luego de que un extrabajador subalterno la acusó de cometer abuso sexual en su contra, la alta ejecutiva del banco de Estados Unidos, JP Morgan, Lorna Hajdini, rechazó los señalamientos.

“Lorna niega categóricamente las acusaciones” Abogados de Lorna Hajdini

Así lo comunicó el equipo de abogados que representa a la ejecutiva de la institución financiera, por medio de un comunicado en el que se asevera que la denuncia es falsa.

Por su parte, el banco también rechazó de forma rotunda las acusaciones, pues destacó que una investigación interna previa permitió establecer que no hay pruebas que respalden las denuncias.

¿Quién es Lorna Hajdini? (Lorna Hajdini/ Instagram)

Lorna Hajdini niega acusaciones de abuso sexual contra empleado

El lunes 27 de abril de 2026, el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York recibió una denuncia en contra de la alta ejecutiva del banco JP Morgan, Lorna Hajdini.

En la acusación, un exempleado subalterno de la ejecutiva, hasta entonces anónimo, la señaló por abuso sexual, acoso y amenazas laborales, así como insultos racistas contra él y su esposa.

El caso fue revelado y publicado por medios de comunicación el jueves 30 de abril, ante lo cual Lorna Hajdini ya respondió al señalar como falsas todas las denuncias.

“Lorna niega categóricamente las acusaciones. Jamás tuvo ningún tipo de conducta inapropiada con esta persona y ni siquiera ha estado en el lugar donde supuestamente tuvo lugar la agresión sexual” Abogados de Lorna Hajdini

Fue por medio de su equipo de abogados que la alta ejecutiva de JP Morgan negó los señalamientos, pues en un comunicado se indica que nunca tuvo ninguna conducta inapropiada con el denunciante.

De acuerdo con la información difundida por The New York Post, Lorna Hajdini asegura incluso que nunca ha estado en el sitio en el que supuestamente se cometieron los ataques.

JP Morgan también rechaza denuncias

En medio del escándalo que se desató por la denuncia por abuso sexual en contra de su alta ejecutiva Lorna Hajdini, el banco JP Morgan también se pronunció sobre los hechos.

Sobre ello, se indica que un vocero de la institución financiera reveló que el caso fue denunciado de forma interna por el afectado desde el 2025, por lo que se inició una investigación.

En la indagatoria a cargo del departamento de recursos humanos y los abogados internos, se realizó una revisión de los registros telefónicos y correos electrónicos de todo el equipo.

JP Morgan (especial)

El resultado de la revisión, aseguró el vocero de JP Morgan, fue la inexistencia de pruebas, motivo por el que sentenció que para el banco las acusaciones no tiene fundamento.

Además, el portavoz refirió que el denunciante se negó a colaborar en las indagatorias e incluso rechazó presentar la información que pudiera dar respaldo a su denuncia.