Las vacaciones de Semana Santa 2026 en México están a nada de empezar. Acá te contamos todos los detalles sobre las fechas que se indican en el calendario SEP.

La Semana Santa no se celebra en las mismas fechas todos los años, debido a que la tradición religiosa establece que se deben tomar en cuenta ciertas condiciones astronómicas.

Además, se debe destacar que antes de que arranquen las vacaciones de Semana Santa 2026 en México, los alumnos gozarán de otros días de descanso contemplados en el calendario SEP 2025-2026.

Calendario SEP (SEP)

Fechas de las vacaciones de Semana Santa 2026 en México según el calendario SEP

En junio de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026. En él, se establecen todas las fechas relevantes.

Entre los periodos de más interés se encuentra el de vacaciones de Semana Santa, sobre el cual se indica que las fechas a considerar por padres de familia y alumnos son las siguientes:

Inicio del periodo vacacional: lunes 30 de marzo de 2026

Fin del periodo vacacional: viernes 10 de abril de 2026

Regreso a clases: lunes 13 de abril de 2026

Cabe destacar que para este 2026, la Semana Santa está programada para comenzar el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluye el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.

Sin embargo, como ya es costumbre, los estudiantes y docentes tendrán una semana extra de descanso. Como se indica en el calendario SEP, regresarán a actividades hasta el 13 de abril.

Las vacaciones de Semana Santa serán precedidas por otros días de descanso

Si bien el periodo oficial de vacaciones de Semana Santa está programado para iniciar el 30 de marzo, el calendario SEP indica que los estudiantes tendrán otros días de descanso antes.

Al respecto, el calendario de la autoridad educativa señala que habrá 3 días sin actividades escolares, los cuales se tratan de los siguientes:

Viernes 13 de marzo por el Consejo Técnico Escolar

Lunes 16 de marzo debido al festejo por el natalicio de Benito Juárez

Viernes 27 de marzo con motivo del Consejo Técnico Escolar

Es decir que por el descanso que se realizará el 27 de marzo, en la práctica el periodo de vacaciones de semana santa comenzaría desde ese viernes.