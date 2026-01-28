Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respaldó al CIDE tras cambio de dirección y resaltó que es “una buena institución académica”.

“Es una buena institución, como otras, también del Colegio de México” Claudia Sheinbaum

Aunque precisó que ella no participó en la decisión de remoción del director de CIDE, Claudia Sheinbaum pidió que tenga más cercanía con los problemas del país.

Claudia Sheinbaum pide que el CIDE tenga más cercanía con los problemas del país

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la remoción de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La presidenta resaltó que el CIDE es una buena institución académica como hay otras, sin embargo señaló que lo que buscan es que tenga más cercanía con los problemas del país.

“Lo que queremos es que tengan mayor cercanía con los problemas nacionales y ayuden al desarrollo de la nación con su libertad expresión y de cátedra, pero con un mayor vínculo con el desarrollo nacional” Claudia Sheinbaum

Destacó que el CIDE es una institución pública de gran relevancia y subrayó que el objetivo de su administración es fortalecer el vínculo de estas instituciones con los problemas nacionales y el desarrollo de México.

Claudia Sheinbaum aseguró que no participó en la decisión de remover al director del CIDE

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum precisó que ella no participó en la decisión de remover al director del CIDE.

Ya que se trató de una decisión tomada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz.

“Son decisiones en las que como presidenta no participo. Fue una decisión que se tomó directamente en la secretaría” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que en algún momento el CIDE se identificó con un determinado modelo de desarrollo económico, como el neoliberalismo, por lo que estimó que debería tener una visión diferente más cercana a los problemas del país.

“Es cierto que durante mucho tiempo se orientó a una política económica que correspondía al periodo anterior que era neoliberal y la idea de un planteamiento mucho más amplio, eso fue un debate durante el gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador” Claudia Sheinbaum

Subrayó que todas las instituciones públicas cuentan con diversos niveles de calidad entre su personal docente, pero que su administración priorizó fortalecer el vínculo de estos centros con las necesidades del país.

Sheinbaum puntualizó que todas las instituciones de investigación que reciben financiamiento público deben mantener autonomía académica, pero también contribuir de manera directa al desarrollo del país.

En ese sentido, reiteró que la sustitución en la dirección del CIDE responde a criterios definidos por la Secretaría de Ciencia y Humanidades.