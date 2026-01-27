La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, presentó ante el Consejo Directivo del CIDE a Lucero Ibarra Rojas como directora.

El lunes 26 de enero circuló en redes la notificación de Rosaura Ruiz dirigida a Lucero Ibarra Rojas, para informarle que fungiría como directora interina, destituyendo a José Antonio Romero Tellaeche.

Mediante redes sociales, la Secihti informó que el martes 27 de enero de 2026, Rosaura Ruiz presentó a Lucero Ibarra Rojas como nueva directora del CIDE ante los integrantes del Consejo Directivo.

Aunque no se mencionó el proceso siguiente ante el interinato de Lucero Ibarra Rojas, la Secretaría señaló a los integrantes del Consejo Directivo del CIDE, que es su órgano de Gobierno:

doctor Lorenzo Meyer

dr. Felipe Ávila

dr. Gerardo Esquivel

maestra Lorena Rodríguez

De momento, no se brindaron más detalles sobre la sesión del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como tampoco de la situación de José Antonio Romero Tellaeche.

Sin embargo, la Secihti notificó que Lucero Ibarra ya ocupa la oficina de la dirección general del CIDE, el cual se comprometió a dirigir privilegiando el diálogo con la comunidad.

Comunidad del CIDE respalda a Lucero Ibarra Rojas como nueva directora

Referente a la comunidad del CIDE ante el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas, ha respaldado el mismo, como indicaron tanto su Asamblea Académica como el Sindicato del Personal Académico.

El segundo escribió desde el lunes 26 de enero un comunicado, en el que reconoce a Lucero Ibarra Rojas como la autoridad del CIDE, por lo que su marco legal y laboral se dirigirían a ella desde ese momento.

Mientras que la Asamblea Académica del CIDE expresó su firme y completo apoyo a Lucero Ibarra Rojas como su directora general interina, ya que la doctora tendría los méritos y capacidades para guiar a la institución.

Igualmente y con diversas firmas, agradecieron a la doctora Rosaura Ruiz su gestión y disponibilidad de la comunidad del CIDE ante este asunto.