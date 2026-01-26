La tensión en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aumentó luego de que José Antonio Romero Tellaeche se negó a dejar la dirección del instituto, pese a la orden de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, quien designó a Lucero Ibarra Rojas como nueva directora interina.

“Reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas” José Antonio Romero Tellaeche

El académico Romero Tellaeche difundió una carta en la que asegura que su cargo sigue vigente legalmente y que continuará ejerciendo sus funciones.

José Antonio Romero Tellaeche se niega a dejar dirección del CIDE

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) del gobierno federal, designó a Lucero Ibarra Rojas como la nueva directora del CIDE en substitución de José Antonio Romero Tellaeche.

Sin embargo, el académico difundió una carta que ha generado tensión dentro de la institución educativa y el sector científico, debido a que en ella advierte que no se ve a separar del cargo.

En su misiva, José Antonio Romero Tellaeche aludió a diversos elementos jurídicos e irregularidades por las que asegura, su puesto como director del CIDE sigue legalmente en curso y él continuará desempeñando el cargo:

La remoción del director general solo puede ocurrir por causas legales específicas establecidas en la normativa

Debe respetarse el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia

La decisión de remover al titular debe ser tomada en sesión formal del Órgano de Gobierno

Es necesario que la sesión esté debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en acta

En casos relacionados con desempeño institucional, se requiere la intervención de instancias técnicas de evaluación

Mientras no se cumpla el procedimiento legal previsto, el director conserva plenamente sus atribuciones y responsabilidades

Al advertir que dichos puntos no se han concretado en apego a la legalidad, José Antonio Romero Tellaeche sentenció que en su posición como titular de la Dirección General del CIDE, él va a continuar ejerciendo el cargo.

Conflicto en el CIDE (Michelle Rojas)

Rosaura Ruiz busca remover a José Antonio Romero Tellaeche

El reclamo que José Antonio Romero Tellaeche lanzó en torno a su remoción como director del CIDE, se dio luego de que la titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, nombró a una nueva directora del instituto educativo.

El 26 de enero de 2026, la funcionaria federal ejerció su facultad como secretaria y ordenó la remoción de José Antonio Romero Tellaeche y designó a Lucero Ibarra Rojas como interina.

Dicho movimiento que ha sido rechazado por el propio académico que se niega a dejar el puesto, se dio debido a una serie de hechos que han empañado su administración desde el 2021:

Supuesto nombramiento irregular en 2021 impulsado por María Elena Álvarez-Buylla

Conflictos con la comunidad académica por decisiones unilaterales y acusaciones de censura

Restricciones a la participación de investigadores en congresos y actividades internacionales

Denuncias de acoso laboral presentadas por trabajadores

Señalamientos de violencia de género hechos por investigadoras en 2025