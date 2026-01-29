En medio de la controversia que se ha generado, CIDE da las razones de su nuevo nombramiento en la Dirección General.

La remoción de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha generado gran controversia, por lo que el organismo explicó el cambio.

Estas son las razones del nuevo nombramiento en la Dirección General del CIDE

A través de un comunicado, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), explicó el nuevo nombramiento en la en la Dirección General.

CIDE explica su nuevo nombramiento en la Dirección General (@Secihti_Mx / X )

De acuerdo con el organismo el cambio en la conducción de la institución corresponde a dos razones en específico:

Motivo administrativo y legal: Hubo incumplimiento de obligaciones legales al no presentar el informe de autoevaluación en los últimos tres años.

Este informe se tenía que presentar ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno.

Al no presentar este informe se incumplió lo señalado en el artículo 98 de la Ley General en la materia y el artículo 42 del estatuto general del CIDE.

Descontento previo de la comunidad académica: La decisión se fundamenta en que estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE ya habían expresado su inconformidad con la gestión de José Antonio Romero Tellaeche.

En reiteradas ocasiones y de manera pública se dio a conocer el descontento que había por la conducción de la anterior Dirección General.

Por estas razones se designó a la Doctora Lucero Ibarra como Directora interina del CIDE

En su comunicado, Secihti dio a conocer que la Doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación designó a la Doctora Lucero Ibarra como Directora interina.

La designación de Doctora Lucero Ibarra no es casualidad y es que cuenta con una trayectoria académica en temas de justicia social; perspectiva intercultural y feminista en su investigación.

Además de que también tiene experiencia administrativa dentro del CIDE, lo que ayudará en la transición en la Dirección General.