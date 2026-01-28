Christina Boyes, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso una crisis interna tras la salida de José Antonio Romero Tellaeche.

En entrevista para el medio La Silla Rota, Christina Boyes manifestó que la destitución de Romero Tellaeche tomó por sorpresa a la comunidad del CIDE, aunque aseguró que posteriormente fue un alivio para la institución.

Fue el 26 de enero cuando Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, informó a Lucero Ibarra Rojas que asumiría funciones como directora interina del CIDE por la salida de Romero Tellaeche, a la cual este se ha negado rotundamente.

Los problemas que enfrenta el CIDE tras salida de Romero Tellaeche, según académica

Con información de La Silla Rota, Christina Boyes compartió lo que se vive en el CIDE tras la salida de José Antonio Romero Tellaeche.

¿Quién es José Antonio Romero Tellaeche? Director del CIDE destituido (Redes sociales)

La académica calificó como una buena decisión la designación de Lucero Ibarra Rojas, pues aseguró que cuenta con el respaldo de la comunidad CIDE.

No obstante, este representa una crisis interna, toda vez existen contratos de trabajadores que fueron firmados durante la administración de Romero Tellaeche bajo esquemas irregulares.

Puntualmente, Boyes señaló que las áreas de finanzas y administración cuentan con al menos un 10% de dicho personal, además de aquellas que fueron creadas por el propio directivo.

De acuerdo con Boyes, existe riesgo de que dicho personal pueda negarse a trabajar junto con la nueva directiva y hasta negociar por la salida de Romero Tellaeche.

Académica señala poca aceptación de Romero Tellaeche como motivo de salida del CIDE

De acuerdo con La Silla Rota, Christina Boyes aseguró que una vez confirmada la salida de Romero Tellaeche, descartando que se tratara de alguna gake news, el júbilo predominó entre todos los integrantes del CIDE.

La académica compartió que esto se debe a la poca aceptación que tenía Romero Tellaeche entre la comunidad CIDE , principalmente debido a señalamientos en su contra por el proceso mediante el cual fue designado.

Y es que el ahora exdirector del CIDE fue acusado de ser una imposición por parte de María Elena Álvarez-Buylla, quien fuera directora del ahora extinto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).