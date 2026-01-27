La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihte) destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Esto se dio a conocer mediante una notificación emitida por el Secihte a quien quedaría como directora interina, Lucero Ibarra Rojas; sin embargo, José Antonio Romero Tellaeche se negó a dejar su cargo.

¿Quién es José Antonio Romero Tellaeche? Exdirector general del CIDE

José Antonio Romero Tellaeche es un economista, profesor-investigador del Colegio de México, así como futuro exdirector del CIDE, en donde ha protagonizado diversas polémicas.

Fue designado por la entonces titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Puga, que actualmente está bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación por malos manejos en su gestión.

¿Quién es José Antonio Romero Tellaeche? Director del CIDE destituido (Redes sociales)

Uno de ellos sería el nombramiento de José Antonio Romero Telleache, ya que se señaló que fue una imposición al Consejo Directivo del CIDE debido a la opacidad del proceso.

Sin embargo, José Antonio Romero Tellaeche también fue acusado de violencia de género, acoso laboral y daño moral en contra de la comunidad del CIDE, así como a la profesora Catherine Andrews.

¿Qué edad tiene José Antonio Romero Tellaeche?

Detalles de la vida privada de José Antonio Romero Tellaeche, como edad o lugar de nacimiento, son desconocidos.

¿Quién es la esposa de José Antonio Romero Tellaeche?

No es posible señalar si José Antonio Romero Tellaeche está casado o su estado civil.

¿José Antonio Romero Tellaeche tiene hijos?

No se tiene información sobre si José Antonio Romero Tellaeche tiene hijos.

¿Qué estudió José Antonio Romero Tellaeche?

José Antonio Romero Tellaeche es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México (UNAM), así como maestro por el CIDE y por la universidad de Northwestern, así como doctor por la Universidad de Austin.

¿En qué ha trabajado José Antonio Romero Tellaeche

Referente a su trayectoria, José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado como director general del CIDE en 2021 de manera interina, que de acuerdo con su currículum, sigue ejerciendo.

Asimismo, es profesor-investigador del Colegio de México, del CIDE y del Centro de Estudios Económicos, aunque en este último estaría en calidad de jubilado, con la impartición de al menos 50 cursos.

José Antonio Romero se ha dedicado a la investigación de los siguientes temas:

Política industrial

Desarrollo Económico

Historia Económica Comparada

Economía Mexicana

Es integrante fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, entre otros cargos, como:

Director del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México

Director Ejecutivo Centro Tepoztlán de 2013 a 2016

Miembro de la mesa directiva del Centro Tepoztlán

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias

Miembro de Número de la Academia Mexicana de Economía Política

Miembro del Consejo Asesor de la Revista Denarius, UAM-Iztapalapa

Miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Economía Agrícola y de los Recursos Naturales, Universidad Autónoma Chapingo

Coordinador Académico del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México

Director de la Revista Estudios Económicos de El Colegio de México

Miembro de la Comisión Dictaminadora de El Colegio de México

Presidente de la Asociación de Académicos Daniel Cosio Villegas

Responsable de la Evaluación Integral de los Impactos e Instrumentación del Capítulo Agropecuario del TLCAN.

José Antonio Romero Tellaeche es destituido como director general del CIDE

Tras darse a conocer la notificación a Laura Ibarra Rojas de su nombramiento como directora interina del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche descartó que vaya a dejar dicho cargo.

Mediante un comunicado, José Antonio Romero Tellaeche señaló que continuará como director debido a que su remoción sólo puede ser por causas legales específicas que no se han confirmado en este caso.

Afirmó a su vez que se debe respetar tanto la legalidad como el derecho de audiencia para llevar a cabo dicho proceso, ya que el Órgano de Gobierno es quien debe tomar la decisión en sesión formal.

Por lo mismo, sentenció que seguirá en el cargo, pese a que los mismos trabajadores del CIDE reconocieron el nombramiento de Laura Ibarra Rojas como nueva directora interina.